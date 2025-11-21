Edizione n° 5892

VIRGO FIDELIS Foggia celebra la “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri. Ricordata anche la Giornata dell’Orfano

Un saluto speciale è stato rivolto anche agli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Alfieri-Garibaldi

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Si è svolta questa mattina, a Foggia, la solenne celebrazione della “Virgo Fidelis”, patrona dell’Arma dei Carabinieri, in occasione anche dell’84° anniversario della Battaglia di Culqualber e della tradizionale Giornata dell’Orfano. Una ricorrenza che unisce spiritualità, memoria storica e vicinanza alle famiglie dei militari scomparsi.

La Santa Messa, organizzata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia, è stata officiata nella parrocchia Madonna del Rosario, in via Guglielmi, da S.E.R. Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino. Durante l’omelia, Mons. Ferretti ha ricordato il ruolo fondamentale dell’Arma nelle comunità, guidata – ha detto – da “una fraternità di spirito che orienta al servizio e alla condivisione della fede”, nel solco dei tanti Carabinieri che hanno sacrificato la vita nel compimento del dovere.

Alla cerimonia hanno partecipato le autorità civili e militari del territorio, i Carabinieri del Comando provinciale e una rappresentanza dell’Associazione Nazionale Carabinieri. La celebrazione si è conclusa con l’intervento del Comandante provinciale, Colonnello Giovanni Capone, che ha rivolto un sentito ringraziamento a tutti i presenti: il Prefetto di Foggia, i rappresentanti dell’Autorità giudiziaria, il Questore, i vertici delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi a ordinamento civile, oltre ai delegati degli enti territoriali.

Un saluto speciale è stato rivolto anche agli studenti della scuola primaria e secondaria dell’Istituto Comprensivo Alfieri-Garibaldi, presenti con i loro insegnanti. Il Colonnello Capone ha sottolineato il valore profondo del 21 novembre per l’Arma: “Ogni anno – ha detto – ci stringiamo attorno all’immagine della Virgo Fidelis. Questo rito non è semplice consuetudine, ma espressione di un atto di fedeltà. Tradizione e forma servono a ribadire solennemente l’importanza del servizio che prestiamo e delle responsabilità che esso comporta. Spirito di servizio, spirito di sacrificio, senso del dovere: è così che decliniamo la nostra fedeltà”.

Il Comandante ha poi ricordato i tre significati che si intrecciano in questa data: la proclamazione della Virgo Fidelis a Patrona dell’Arma, l’anniversario della Battaglia di Culqualber – per la quale la Bandiera dell’Arma fu insignita della Medaglia d’Oro al Valor Militare – e la Giornata dell’Orfano, dedicata alla vicinanza alle famiglie dei Carabinieri caduti. Nel suo intervento, un pensiero commosso è stato rivolto al Carabiniere Sebastiano Marrone, recentemente scomparso in servizio, e ai suoi familiari.

In chiusura, il Colonnello Capone ha espresso profonda gratitudine a tutti i Carabinieri del Comando provinciale “per la loro quotidiana e silenziosa opera al servizio della comunità”.

