Foggia, continuità garantita per il servizio scuolabus: firmati i contratti ai 16 operatori

FOGGIA – Si è concluso questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, il percorso che porta alla stabilizzazione di 16 accompagnatori di scuolabus. Il personale ha infatti sottoscritto il contratto a tempo indeterminato con il Comune di Foggia, ponendo fine a un lungo periodo di precarietà caratterizzato da assunzioni stagionali a inizio di ogni anno scolastico.
Il Servizio Personale dell’Ente ha completato nei tempi previsti tutte le verifiche e la predisposizione dei contratti, in vista della scadenza dell’affidamento alla cooperativa che attualmente gestisce il servizio, prevista per domani, sabato 22 novembre.
I neoassunti entreranno regolarmente in servizio lunedì 24 novembre, assicurando la continuità delle attività di accompagnamento e scongiurando qualsiasi disagio per gli alunni e per le famiglie.
La stabilizzazione rappresenta un passaggio significativo non solo per i lavoratori coinvolti, ma anche per l’organizzazione del servizio, che potrà contare d’ora in avanti su personale formato e stabile.