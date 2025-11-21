Foggia – È durissimo il giudizio del Comitato per la riapertura della Biblioteca “La Magna Capitana” dopo il divieto imposto dalla Questura di Foggia alla manifestazione provinciale prevista per domani, 22 novembre, dedicata al futuro della principale biblioteca pubblica della Capitanata. La decisione è stata notificata il 21 novembre dal Questore Alfredo D’Agostino e ha immediatamente acceso la contestazione del Comitato, che parla di «un grave precedente» e di «una compressione ingiustificata dei diritti costituzionali».

Le accuse: «Limitazione arbitraria delle libertà fondamentali»

Secondo il Comitato, il provvedimento della Questura «si inserisce in un allarmante modus operandi nazionale» che limiterebbe, senza adeguate motivazioni, il diritto di riunione pacifica e la libera espressione dei cittadini. La manifestazione, sostengono gli organizzatori, era stata pensata esclusivamente per richiamare attenzione sulla prolungata chiusura della biblioteca, ferma da quasi 900 giorni per lavori di adeguamento dell’impianto antincendio.

Il Comitato respinge con fermezza la motivazione secondo cui l’iniziativa avrebbe potuto configurare «propaganda elettorale diretta o indiretta»: «Non erano previsti interventi di candidati, né simboli di partito, né slogan. La scelta del giorno di silenzio elettorale – spiegano – era stata fatta proprio per evitare strumentalizzazioni».

Il percorso del divieto: «Metodi contraddittori e penalizzanti»

Il racconto degli organizzatori ripercorre le tappe delle interlocuzioni con la Questura:

Il 15 novembre, sotto la minaccia di un primo possibile divieto, la manifestazione è stata ridimensionata da corteo a presidio, per presunta carenza di personale delle forze dell’ordine. «Una motivazione generica – afferma il Comitato – soprattutto considerando l’impegno delle diverse forze presenti sul territorio e che in altre città, come Taranto, mobilitazioni ben più ampie erano state autorizzate».

Nei giorni successivi, la Questura avrebbe cambiato nuovamente orientamento, sostenendo il rischio di propaganda elettorale indiretta e rifiutando le mediazioni proposte dagli organizzatori, tra cui l’esclusione totale di messaggi politici e la focalizzazione esclusiva sui temi culturali.

La notifica del divieto, sottolinea il Comitato, è arrivata solo il giorno precedente l’iniziativa, «rendendo di fatto impossibile ricorrere al TAR per richiederne la sospensione».

«Un modo di agire – denunciano – che mina la certezza del diritto e tradisce lo spirito delle istituzioni democratiche».

«Si fermano i cittadini, non chi ha bloccato la Biblioteca». Tra i passaggi più critici del comunicato, il Comitato definisce «inquietante» il riferimento della Questura al rischio di presenza di «soggetti malintenzionati animati da intenti contestativi e oppositivi». Una motivazione che, secondo gli organizzatori, «offende l’intelligenza della città» e alimenta un clima di diffidenza verso la partecipazione civica.

Il vero nodo, ribadiscono, resta l’inspiegabile durata dei lavori alla biblioteca: «In altri edifici pubblici interventi simili richiedono tempi limitati. Qui, invece, da quasi 900 giorni la Capitanata è privata del suo presidio culturale più importante».

L’appello: «Difendere la libertà di manifestare»

Il Comitato invita associazioni, sindacati, realtà civiche e movimenti politici ad assumere una posizione chiara contro il divieto, perché – sostengono – «non riguarda solo la Biblioteca, ma il diritto dei cittadini a essere informati e a partecipare alla vita democratica».

«Il silenzio – affermano – equivarrebbe a condividere una scelta liberticida e a ignorare un iter amministrativo disastroso che ha sacrificato un servizio pubblico essenziale».

La conferenza stampa di domani. Nonostante il divieto, il Comitato conferma un’iniziativa alternativa: una conferenza stampa urgente, sabato 22 novembre alle 17.00, davanti al Pronao della Villa Comunale. Obiettivo: illustrare le ragioni della protesta e fare chiarezza sull’iter amministrativo dei lavori, con documenti già pubblici.

«La città non si farà zittire». Il Comitato assicura che le proprie attività proseguiranno senza alcuna flessione: «La Biblioteca deve tornare a vivere e la democrazia non deve arretrare. Questo divieto non ci intimidisce». Nei prossimi giorni sarà annunciata una nuova data per una grande manifestazione provinciale, «per difendere la libertà di manifestazione, tutelare il diritto alla partecipazione e ottenere finalmente la riapertura della Biblioteca».