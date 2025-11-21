Foggia. Volontariato animale: «Aiutare non significa essere sfruttati»

Profonda preoccupazione, unita a sconcerto e a un senso di profonda ingiustizia, è quanto emerge dalle dichiarazioni dei referenti dell’associazione Canile di Foggia – A Largo Raggio in merito alla recente manifestazione di interesse pubblicata dal Comune di Foggia e rivolta alle associazioni animaliste del territorio.

Secondo le sigle coinvolte, lo schema predisposto dagli uffici comunali prevede una lunga serie di attività «di fatto già svolte quotidianamente dalle associazioni», ma che, nell’impianto della manifestazione, vengono richieste a titolo gratuito, con un rimborso spese definito «eventuale e irrisorio», soprattutto rispetto al carico operativo richiesto.

Le attività richieste dal Comune

Nel documento vengono indicate funzioni che spaziano da compiti di semplice segnalazione fino a interventi complessi e tecnici, tra cui:

segnalazione dei cani vaganti in collegamento con ASL e Polizia Locale;

primo soccorso e assistenza ad animali feriti o in pericolo;

supporto alle attività veterinarie, comprese sterilizzazioni e microchippature;

custodia temporanea di animali recuperati;

monitoraggio del territorio per prevenzione del randagismo;

attività di educazione, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza;

collaborazione nelle politiche di controllo delle nascite;

gestione e monitoraggio delle colonie feline;

ulteriori attività “necessarie”, secondo la formulazione del bando.

Secondo i volontari, si tratta di un insieme di mansioni che, nella loro globalità, richiederebbero personale formato, mezzi attrezzati, presenza costante e responsabilità continuative, elementi difficilmente compatibili con un impegno esclusivamente volontario.

«Attività delicate affidate a volontari e non a personale retribuito?»

Le associazioni evidenziano un nodo centrale: molte delle attività richieste, in particolare il primo soccorso degli animali feriti, richiedono competenze professionali e l’intervento di figure qualificate, non di semplici volontari.

«I volontari – sostengono i referenti – sono tali proprio perché svolgono un altro lavoro per vivere. Come si può pensare di garantire reperibilità, mezzi propri, personale competente e interventi a qualsiasi ora del giorno e della notte senza un’adeguata struttura di supporto e senza compensi congrui?».

A questo si aggiunge la richiesta, presente tra i criteri di punteggio, di mezzi e attrezzature di proprietà dell’associazione: una condizione definita «sproporzionata e irrealistica», considerato che molte realtà operano con pochissime risorse umane ed economiche.

Criticità nella coordinazione con ASL e Polizia Locale

Secondo le associazioni, prima ancora di ipotizzare un affidamento di compiti così ampi ai volontari, sarebbe necessario migliorare l’efficienza e la tempestività delle istituzioni competenti. Gli esempi citati sono numerosi: interventi ritardati, animali feriti lasciati in strada, fattrici che partoriscono prima dell’arrivo degli operatori, cuccioli dispersi.

In molti casi – spiegano – sono proprio le associazioni a dover sollecitare o addirittura «discutere animatamente» con gli organi competenti affinché si intervenga.

«Perché ENPA viene retribuita e le associazioni foggiane no?»

Tra i punti sollevati emerge anche il confronto con ENPA, che per attività analoghe riceverebbe compensi regolari. Una disparità che, secondo i volontari foggiani, «non trova alcuna giustificazione logica né amministrativa».

Il caso del canile comunale e le precisazioni rivolte a Melfitani

I referenti dell’associazione intervengono anche su alcune affermazioni ricorrenti di Melfitani, chiarendo che il canile comunale di via Manfredonia non è un lager, né è sotto sequestro da anni. La parte inagibile non ospita più animali e il canile ha ricevuto di recente visite e verifiche da ASL, Polizia Locale e dirigenti.

«Su questo può dormire sonni tranquilli e rivolgere altrove le sue attenzioni», dichiarano i volontari.

La richiesta al Comune: «Riflettere meglio. Qui si parla di vite, non di burocrazia»

L’appello finale è rivolto all’assessora Mendolicchio – peraltro veterinaria – e al dirigente Longo. Le associazioni chiedono una revisione profonda della proposta, ritenuta «un tentativo di scaricare sui volontari responsabilità e costi insostenibili».

«È facile risparmiare dalla comodità di una poltrona – affermano – ma noi siamo ogni giorno nelle strade, nei rifugi, nelle campagne. Siamo quelli che si confrontano con l’ignoranza, il maltrattamento, l’abbandono. E siamo noi a denunciare fatti che troppo spesso non hanno seguito. Collaborare è possibile, ed è nella nostra natura. Ma non a queste condizioni».

La conclusione è netta: le associazioni non rifiutano la collaborazione, rifiutano lo sfruttamento. E ricordano che alcune attività, come il primo soccorso e la gestione sanitaria, «devono essere affidate a personale retribuito, formato, responsabile».