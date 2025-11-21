Grandissimo Ettore Barbone: il maratoneta dalla fatica inverosimile

Manfredonia – Ettore Barbone è da considerarsi tra i primi grandi maratoneti della storia dell’atletica manfredoniana: un atleta dotato di una grinta sconfinata, di una determinazione rara e di un amore profondo per la corsa. È grazie a lui se molti giovani sipontini si sono avvicinati a una disciplina tra le più dure, impegnative e faticose che esistano.

La storia sportiva di Ettore nasce nell’hinterland milanese, dove la sua passione per la maratona cresce in modo definitivo. Decisivo fu l’incontro con il campionissimo della Nazionale Italiana Gianni Poli, suo vicino di casa. Fu proprio Poli a invitarlo un giorno a correre insieme, per semplice compagnia. Da quel momento i due diventarono compagni di allenamento quotidiano, macinando fianco a fianco chilometri e chilometri nella nebbia del Nord.

Quegli allenamenti forgiarono in Barbone una tenacia e una forza di carattere fuori dal comune. La sua dedizione al sacrificio raggiungeva livelli incredibili: dopo intere giornate di lavoro come muratore, Ettore trovava comunque la forza di allenarsi, spinto da una passione instancabile e, nonostante la fatica, profondamente gioiosa.

Rientrato a Manfredonia, Ettore Barbone divenne un punto di riferimento per i giovani atleti locali. Tra i suoi allievi più affezionati ci furono Gianni Grilli e un allora giovanissimo Matteo Palumbo, che sarebbe poi diventato un campione. È un peccato che pochi conoscano o ricordino la storia di Ettore, nonostante i tanti traguardi da lui tagliati. Il nostro paese ha spesso l’abitudine di dimenticare i propri figli migliori, ed Ettore è uno di questi.

Se oggi a Manfredonia possiamo contare tanti maratoneti, se li vediamo correre all’alba con impegno e passione, lo dobbiamo soprattutto a lui: Ettore Barbone, campione umile e silenzioso, dotato di un grande talento e di una forza di cuore straordinaria.

A cura di Claudio Castriotta.