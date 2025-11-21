Secondo quanto riferito da TMZ, le gemelle Kessler avrebbero versato migliaia di euro per accedere al suicidio assistito in Germania. La conferma arriva da Wega Wetzel, portavoce della DGHS, una delle principali associazioni tedesche che accompagnano i pazienti nelle fasi finali della vita.

La tariffa prevista per il procedimento, spiega Wetzel, è di 4.000 euro per una singola persona e 6.000 euro per due persone che scelgono di procedere insieme. L’importo include assistenza medica, consulenza legale e tutti i costi operativi necessari.

Le gemelle Alice ed Ellen Kessler avevano contattato la DGHS oltre un anno fa con l’intenzione di porre fine alla propria vita insieme e nello stesso giorno, seguendo un percorso che definivano coerente con la loro concezione di dignità personale. La decisione definitiva è stata presa il 17 novembre, nella loro abitazione di Grünwald, vicino Monaco di Baviera.

La procedura prevede diverse fasi. Il medico prepara un’infusione contenente un anestetico letale, mentre un operatore sanitario inserisce l’ago nel paziente. È però il paziente stesso ad attivare volontariamente l’infusione, condizione indispensabile affinché la pratica sia considerata valida. Dopo il decesso, la DGHS è obbligata a informare immediatamente la polizia. Solo nel 2023 l’associazione ha seguito oltre 600 casi.

Per accedere al suicidio assistito con la DGHS è necessario essere membri dell’organizzazione da almeno sei mesi, presentare una domanda formale e sostenere colloqui con medici, legali e talvolta con i familiari.

“Le gemelle Kessler stavano considerando questa scelta da molto tempo”, ha dichiarato Wetzel. “Erano lucide, consapevoli e responsabili. La decisione deve essere ponderata, mai impulsiva, e maturata nel corso di un periodo prolungato”.

