Bari – La Protezione civile regionale ha emesso per oggi, 21 novembre 2025, un messaggio di allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutte le zone della Puglia. L’avviso è valido dalle ore 13.00 del 21 novembre per le successive 25 ore.

Secondo il bollettino, nella giornata di oggi sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; fenomeni da isolate a sparse, anche temporaleschi, interesseranno anche i restanti settori, con accumuli in genere deboli o localmente moderati. Per domani sono previste ancora precipitazioni sparse, specie sulla Puglia garganica, sempre con possibili rovesci o temporali.

L’allerta riguarda in particolare le zone di: Gargano e Tremiti, Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia centrale adriatica, Salento, bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica, Basso Ofanto, Subappennino Dauno e Basso Fortore, per le quali è stato indicato un livello di criticità gialla per rischio idrogeologico e temporali.

La Sezione Protezione civile della Regione Puglia ha dichiarato la fase operativa di ATTENZIONE per il Centro funzionale decentrato e per la Sala operativa regionale (SOIR). Nel messaggio si ricorda che la ricevuta di trasmissione del documento, indirizzato a Comuni, Province, Prefetture e altre strutture competenti, costituisce certificazione dell’avvenuta notifica.

In presenza di allerta gialla, la popolazione è invitata a prestare particolare prudenza: evitare scantinati e sottopassi durante i rovesci più intensi, limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più esposte a allagamenti e frane, mantenersi aggiornati sugli sviluppi attraverso i canali istituzionali di Protezione civile e dei Comuni. Le strutture locali sono chiamate a monitorare il territorio e a predisporre, se necessario, ulteriori misure di prevenzione.