Home // Cronaca // Maltempo in arrivo sulla Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico

"ALLERTA GIALLA" Maltempo in arrivo sulla Puglia, allerta gialla per rischio idrogeologico

Secondo il bollettino, nella giornata di oggi sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale

Fonte: adnkronos

MALTEMPO Fonte: adnkronos

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Bari – La Protezione civile regionale ha emesso per oggi, 21 novembre 2025, un messaggio di allerta gialla per rischio idrogeologico e per temporali su tutte le zone della Puglia. L’avviso è valido dalle ore 13.00 del 21 novembre per le successive 25 ore.

Secondo il bollettino, nella giornata di oggi sono attese piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; fenomeni da isolate a sparse, anche temporaleschi, interesseranno anche i restanti settori, con accumuli in genere deboli o localmente moderati. Per domani sono previste ancora precipitazioni sparse, specie sulla Puglia garganica, sempre con possibili rovesci o temporali.

L’allerta riguarda in particolare le zone di: Gargano e Tremiti, Tavoliere e bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia centrale adriatica, Salento, bacini del Lato e del Lenne, Puglia centrale bradanica, Basso Ofanto, Subappennino Dauno e Basso Fortore, per le quali è stato indicato un livello di criticità gialla per rischio idrogeologico e temporali.

La Sezione Protezione civile della Regione Puglia ha dichiarato la fase operativa di ATTENZIONE per il Centro funzionale decentrato e per la Sala operativa regionale (SOIR). Nel messaggio si ricorda che la ricevuta di trasmissione del documento, indirizzato a Comuni, Province, Prefetture e altre strutture competenti, costituisce certificazione dell’avvenuta notifica.

In presenza di allerta gialla, la popolazione è invitata a prestare particolare prudenza: evitare scantinati e sottopassi durante i rovesci più intensi, limitare gli spostamenti non necessari nelle aree più esposte a allagamenti e frane, mantenersi aggiornati sugli sviluppi attraverso i canali istituzionali di Protezione civile e dei Comuni. Le strutture locali sono chiamate a monitorare il territorio e a predisporre, se necessario, ulteriori misure di prevenzione.

Lascia un commento

