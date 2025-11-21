Manfredonia accelera sul Senior Park: approvata la liquidazione finale ai tecnici

MANFREDONIA – Con la determinazione dirigenziale n. 2227 del 19 novembre 2025, il Comune di Manfredonia compie un passo decisivo verso la chiusura del progetto “Giardino pubblico Senior Park”, disponendo il pagamento del saldo finale alla società MTSTUDIO S.r.l. per le attività di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione lavori.

Il provvedimento, firmato dal dirigente responsabile, ricostruisce l’intero percorso amministrativo avviato nel 2019, anno in cui venne sottoscritto il disciplinare con la Regione Puglia per la realizzazione dell’intervento nell’ambito dell’Asse XII “Sviluppo urbano sostenibile” del POR FESR-FSE 2014/2020. Nel 2020 il Comune conferì a MTSTUDIO l’incarico di progettazione esecutiva, avviando un iter che sarebbe poi proseguito con l’appalto dei lavori alla Generali Costruzioni s.r.l. e l’apertura del cantiere, datata luglio 2023.

L’atto ripercorre puntualmente le diverse fasi dei lavori: dal pagamento dell’anticipazione all’impresa esecutrice, alle successive sospensioni e riprese del cantiere, fino ai quattro stati di avanzamento che hanno scandito l’erogazione progressiva delle somme previste. Anche per i servizi tecnici, la società incaricata aveva già ricevuto un acconto nel 2023; ora, sulla base delle attività effettuate, l’amministrazione liquida il compenso residuo pari a 12.605,80 euro, comprensivi di onorario e IVA.

La somma è imputata al capitolo del bilancio comunale dedicato agli interventi di rigenerazione urbana e, in particolare, alla realizzazione del nuovo parco per anziani nella lottizzazione Gozzini, finanziato con un contributo regionale di 700mila euro. Nel provvedimento viene sottolineato come il pagamento del saldo a MTSTUDIO rappresenti un passaggio necessario per poter richiedere alla Regione un ulteriore acconto, essendo indispensabile dimostrare l’avvenuta spesa delle risorse già trasferite.

Prima dell’erogazione, l’amministrazione ha verificato la regolarità contributiva della società e la piena conformità della documentazione tecnica ed economica prodotta, confermando che le prestazioni rispettano i requisiti qualitativi e quantitativi stabiliti contrattualmente.

Con questo atto, il progetto Senior Park entra nella sua fase conclusiva: da una parte la definizione degli aspetti amministrativi e contabili, dall’altra la possibilità di consolidare la rendicontazione delle spese e avviare le ultime richieste di finanziamento. Il Comune punta così a consegnare alla città un nuovo spazio pubblico dedicato agli anziani e alla socialità intergenerazionale, tassello fondamentale nel più ampio percorso di rigenerazione urbana avviato in questi anni.

A cura di Michele Solatia.