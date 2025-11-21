Manfredonia, al via i lavori sul tratturo per Pulsano: prime risposte per le famiglie della zona

Sono ufficialmente iniziati i lavori di sistemazione del tratturo che conduce a Pulsano, una delle strade rurali più problematiche dell’area sipontina. Un tratto nevralgico non solo per la viabilità agricola, ma soprattutto per le decine di famiglie che da anni vivono in condizioni difficili a causa della mancanza di acqua potabile, rete fognaria e di una strada adeguata.

A segnalare l’avvio degli interventi è Alfredo De Luca, esponente di Europa Verde, che ha seguito da vicino le istanze dei residenti sin dall’inizio della consigliatura. “Questo è un tratturo dove vivono tante famiglie – spiega – famiglie che non hanno acqua, che non hanno fognatura e che percorrono ogni giorno una strada dissestata. Fin dal mio insediamento ho lavorato per provare a risolvere parte di questi problemi”.

I lavori sulla carreggiata partiranno nei prossimi giorni, ma il nodo delle infrastrutture resta aperto. “È un primo risultato, ma serve molto di più – sottolinea Alfredo –. Dobbiamo continuare a fare pressione sulla Regione Puglia e sull’Autorità Idrica per portare finalmente l’acqua pubblica in queste zone. È un’esigenza non più rinviabile”.

In quest’ottica arriva anche il sostegno politico a Innocenza Starace, candidata nella lista Alleanza Verdi e Sinistra per le prossime elezioni regionali. “Per affrontare sfide come questa – conclude Alfredo – serve in Regione una persona competente e preparata come Innocenza Starace, all’interno della lista AvS con Decaro Presidente. Solo così possiamo avere un riferimento forte a livello regionale per sostenere le battaglie dei cittadini”.

L’avvio dei lavori resta dunque un segnale positivo per i residenti del tratturo, che ora attendono interventi più profondi e strutturali per ottenere finalmente servizi essenziali e migliori condizioni di vita.