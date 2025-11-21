Manfredonia, allarme truffe energetiche: “Basta un sì per cambiare contratto”

MANFREDONIA – Nuova ondata di telefonate sospette in città. Nelle ultime ore diversi cittadini segnalano chiamate da sedicenti “operatori dell’energia” che, con la scusa di un presunto problema al contatore, cercano di estorcere un “sì” decisivo per cambiare di nascosto il contratto di fornitura luce o gas.

«ATTENZIONE ALLE CHIAMATE CHE STANNO ARRIVANDO DA SEDICENTI OPERATORI DI ENERGIA! VI FANNO DIRE SÌ PER CAMBIARVI I CONTRATTI!», è l’allarme che corre in queste ore sulle chat e nei gruppi WhatsApp di Manfredonia, dove gli utenti invitano a riagganciare subito non appena l’interlocutore si presenta come “società dell’energia”.

Lo schema è sempre lo stesso. L’operatore chiama il numero fisso o cellulare, si presenta come incaricato di una società dell’energia e dimostra di conoscere già nome, cognome e, in alcuni casi, anche l’indirizzo dell’intestatario. Poi chiede di confermare la propria identità e la titolarità di un’utenza, insistendo finché l’utente non risponde “sì”.

A quel punto scatta il vero raggiro. L’interlocutore sostiene che sulla linea sia in corso un problema tecnico – spesso una “anomalia al contatore” o una presunta interruzione programmata – e che, per evitare disservizi, sia necessario il passaggio temporaneo ad un altro operatore. In realtà, quel “sì” viene utilizzato come falsa prova di consenso per attivare un nuovo contratto non richiesto.

Si tratta di una variante delle truffe telefoniche legate al mercato dell’energia, già segnalate a livello nazionale dalle associazioni dei consumatori con il nome di “truffa del sì” e, più in generale, come casi di vishing, il phishing via telefono, in cui il truffatore si spaccia per operatore di aziende note del settore.

Il messaggio che in queste ore circola a Manfredonia invita i cittadini a non confermare mai dati personali o numeri di contatore e a diffidare di chi propone cambi di operatore “momentanei” in attesa di risolvere presunti problemi tecnici. L’invito è rivolto soprattutto agli anziani, considerati i più esposti a questo tipo di raggiri, in linea con gli avvertimenti diffusi anche a livello nazionale sulle truffe legate al mercato libero dell’energia.

Come difendersi? Gli esperti ricordano alcune semplici regole di buon senso: nessun gestore serio chiede per telefono di cambiare operatore “in via temporanea” per risolvere un guasto; eventuali lavori o interruzioni di fornitura vengono comunicati con canali ufficiali (siti, bollette, avvisi scritti) e senza bisogno di acquisire consensi lampo al telefono. In caso di dubbi, è sempre meglio riagganciare e contattare direttamente il numero verde del proprio fornitore, recuperato dalle bollette o dal sito ufficiale, senza utilizzare recapiti forniti dall’operatore che chiama.

Se dopo una telefonata del genere dovesse arrivare una bolletta da un operatore sconosciuto o una comunicazione di cambio fornitore mai richiesto, è importante muoversi subito: presentare reclamo scritto al nuovo gestore disconoscendo il contratto e, se necessario, sporgere denuncia alle forze dell’ordine per truffa. Le associazioni dei consumatori ricordano che il cambio di gestore senza consenso può essere contestato e che il rientro al vecchio operatore è spesso possibile, seguendo le procedure previste.

Resta fondamentale, però, la prevenzione. In caso di chiamate sospette è bene non fornire mai codici POD o PDR, dati anagrafici completi, estremi di documenti o coordinate bancarie. E soprattutto evitare di rispondere meccanicamente “sì” alle domande studiate ad arte per carpire un assenso che verrà poi sfruttato contro il consumatore, come spiegano da tempo guide e campagne informative dedicate alle truffe sui contratti energia.

A Manfredonia intanto crescono preoccupazione e rabbia per l’ennesimo tentativo di approfittarsi della buona fede dei cittadini. Le segnalazioni raccolte in queste ore confermano che il fenomeno è tutt’altro che episodico e potrebbe allargarsi ad altri comuni della provincia, sulla scia degli episodi già emersi in varie regioni italiane.

L’invito è a condividere le informazioni con parenti e conoscenti e ad avvisare in particolare le persone più fragili. Bastano pochi secondi di distrazione al telefono per ritrovarsi, senza accorgersene, con un nuovo contratto di luce o gas e bollette più salate. Tenere alta l’attenzione è oggi l’arma più efficace contro i sedicenti operatori che, dietro la promessa di un aiuto tecnico, nascondono un vero e proprio raggiro.

A cura di Michele Solatia.