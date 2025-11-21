Edizione n° 5892

Home // Cronaca // Manfredonia–Heraclea, piano traffico speciale per la partita del 23 novembre

TRAFFICO Manfredonia–Heraclea, piano traffico speciale per la partita del 23 novembre

Viabilità rivoluzionata attorno allo stadio “Miramare” in occasione dell’incontro di calcio Manfredonia Calcio 1932 – Heraclea

Stadio Miramare - ph Giovanni Buononato

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Viabilità rivoluzionata attorno allo stadio “Miramare” in occasione dell’incontro di calcio Manfredonia Calcio 1932 – Heraclea, in programma domenica 23 novembre 2025 alle 14.30. Con l’ordinanza n. 185 del 21 novembre 2025, la dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta per motivi di sicurezza urbana e ordine pubblico.

I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 alle 20 di domenica. In questo arco di tempo scatterà il divieto di circolazione per tutti i veicoli su viale Miramare, nel tratto compreso tra piazzale Ferri e via Alessandro Volta, con la sola eccezione dei mezzi autorizzati diretti allo stadio. Stop anche in via San Giovanni Bosco, tra via Volta e via dell’Arcangelo, e in piazzale Tommasino.

Contestualmente è previsto il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, lungo tutti i tratti interessati dall’ordinanza. In via dell’Arcangelo, inoltre, tra corso Roma e viale Miramare, scatterà un ulteriore divieto di circolazione, sosta e fermata, sempre con possibilità di rimozione per i veicoli inadempienti.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo, che mira a gestire l’afflusso dei tifosi – sia locali che ospiti – e a prevenire situazioni di rischio nelle zone limitrofe allo stadio. Come di consueto, i residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata e a programmare per tempo eventuali spostamenti, scegliendo percorsi alternativi.

L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le principali autorità competenti: Prefettura, Commissariato di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118, direzione sanitaria dell’ospedale “San Camillo De Lellis” e alle aziende di trasporto pubblico, dalle autolinee regionali alle società private come Ferrovie del Gargano, Marino e Flixbus. Coinvolte anche ASE, Publiservizi e l’ufficio manutenzione comunale per il posizionamento della segnaletica.

1 commenti su "Manfredonia–Heraclea, piano traffico speciale per la partita del 23 novembre"

  1. Ma è mai possibile che si deve bloccare una città per una partita di calcio di serie Z. Ma andata a giocare in mezzo i fichidigni !!!

LASCIA UN COMMENTO