Manfredonia–Heraclea, piano traffico speciale per la partita del 23 novembre

MANFREDONIA – Viabilità rivoluzionata attorno allo stadio “Miramare” in occasione dell’incontro di calcio Manfredonia Calcio 1932 – Heraclea, in programma domenica 23 novembre 2025 alle 14.30. Con l’ordinanza n. 185 del 21 novembre 2025, la dirigente del Settore di Staff II – Polizia Locale, Maria Sipontina Ciuffreda, ha disposto una serie di limitazioni alla circolazione e alla sosta per motivi di sicurezza urbana e ordine pubblico.

I provvedimenti saranno in vigore dalle 9 alle 20 di domenica. In questo arco di tempo scatterà il divieto di circolazione per tutti i veicoli su viale Miramare, nel tratto compreso tra piazzale Ferri e via Alessandro Volta, con la sola eccezione dei mezzi autorizzati diretti allo stadio. Stop anche in via San Giovanni Bosco, tra via Volta e via dell’Arcangelo, e in piazzale Tommasino.

Contestualmente è previsto il divieto di sosta e fermata, con rimozione forzata, lungo tutti i tratti interessati dall’ordinanza. In via dell’Arcangelo, inoltre, tra corso Roma e viale Miramare, scatterà un ulteriore divieto di circolazione, sosta e fermata, sempre con possibilità di rimozione per i veicoli inadempienti.

La Polizia Locale e gli altri organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare il dispositivo, che mira a gestire l’afflusso dei tifosi – sia locali che ospiti – e a prevenire situazioni di rischio nelle zone limitrofe allo stadio. Come di consueto, i residenti e gli automobilisti sono invitati a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea che verrà installata e a programmare per tempo eventuali spostamenti, scegliendo percorsi alternativi.

L’ordinanza è stata trasmessa a tutte le principali autorità competenti: Prefettura, Commissariato di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, 118, direzione sanitaria dell’ospedale “San Camillo De Lellis” e alle aziende di trasporto pubblico, dalle autolinee regionali alle società private come Ferrovie del Gargano, Marino e Flixbus. Coinvolte anche ASE, Publiservizi e l’ufficio manutenzione comunale per il posizionamento della segnaletica.

A cura di Michele Solatia.