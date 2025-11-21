MANFREDONIA, 21 novembre 2025. Dopo il violento incendio divampato ieri mattina, 20 novembre, in un appartamento al terzo piano di una palazzina in via Vittorio Alfieri, il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca ha firmato l’ordinanza urgente di sgombero e messa in sicurezza di due unità abitative. Il provvedimento – l’ordinanza n. 55 del 20 novembre 2025 – è stato emesso a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco e dei rilievi effettuati dall’Ufficio tecnico comunale.

L’allarme è scattato intorno alle 12.30, quando una densa colonna di fumo è stata avvistata dai residenti della zona tra via Alfieri e via Tasso. Diverse squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Manfredonia sono giunte rapidamente sul posto, riuscendo a domare le fiamme e a mettere in sicurezza l’area.

Una donna di 91 anni è stata tratta in salvo e affidata alle cure dei sanitari. Per lei tanto spavento ma nessuna grave conseguenza. Si registrano inoltre cinque persone intossicate, che si sono recate autonomamente in pronto soccorso. Problematiche anche per un operatore dei vigili del fuoco di Manfredonia, per il quale si sono rese necessarie le cure a Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

Secondo le prime informazioni, l’appartamento del terzo piano ha riportato danni ingenti, con possibili compromissioni strutturali in via di valutazione.

Il rapporto preliminare dei Vigili del Fuoco indica che “l’incendio ha colpito in maniera diretta l’appartamento del terzo piano, interno 13, propagandosi verticalmente fino a interessare anche il quarto piano, interno 17. La palazzina è ora sotto osservazione per verificare eventuali danni ai solai e alla stabilità complessiva dell’edificio”.

Alla luce delle criticità rilevate, il sindaco ha disposto lo sgombero immediato dei due appartamenti coinvolti, con divieto assoluto di accesso e permanenza per chiunque, fatta eccezione per il personale autorizzato alle attività di rimozione dei materiali danneggiati e alle verifiche statiche.

Il provvedimento stabilisce inoltre che: “il proprietario dell’appartamento del terzo piano (interno 13) dovrà provvedere entro 5 giorni alla rimozione e allo smaltimento di tutto il materiale danneggiato; i proprietari dell’intero condominio di via Vittorio Alfieri 5 dovranno eseguire, entro 15 giorni, gli interventi di messa in sicurezza e le verifiche statiche necessarie per accertare la stabilità dell’edificio”.

La Polizia Municipale vigilerà sul rispetto dello sgombero e dei divieti di accesso, collaborando con i tecnici nelle attività di monitoraggio. Per i residenti coinvolti inizia ora la fase più delicata: quella della perizia statica, che stabilirà l’entità dei danni strutturali, i tempi di rientro e l’eventuale necessità di ulteriori lavori di consolidamento.

Grazie al rapido intervento dei Vigili del Fuoco, il rogo non si è esteso agli appartamenti limitrofi, evitando una situazione potenzialmente ben più grave.