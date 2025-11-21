Edizione n° 5892

Home // Cronaca // Monte Sant’Angelo, obbligo di gomme invernali o catene dal 15 novembre al 15 aprile

CATENE Monte Sant’Angelo, obbligo di gomme invernali o catene dal 15 novembre al 15 aprile

Ordinanza del Comune: mezzi antisdrucciolevoli obbligatori su tutte le strade comunali. Moto e bici fermi in caso di neve o ghiaccio

pneumatici inverno - ph Pixnio

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Cronaca // Manfredonia //

Con l’arrivo della stagione fredda, a Monte Sant’Angelo scatta l’obbligo di circolare con pneumatici invernali o catene da neve a bordo. Lo stabilisce l’ordinanza n. 91 del 13 novembre 2025 emanata dal IV Settore “Sicurezza, viabilità e Suap”.

Dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026, tutti i veicoli che percorrono le strade di proprietà del Comune – sia nel centro abitato che fuori – dovranno essere muniti di mezzi antisdrucciolevoli omologati e pronti all’uso in caso di neve o ghiaccio. L’obbligo potrà essere esteso anche oltre tali date qualora le condizioni meteo lo richiedano.

Il provvedimento recepisce l’ordinanza della Provincia di Foggia, che per lo stesso periodo ha imposto identico obbligo sulle strade provinciali montane e collinari, e tiene conto della classificazione di Monte Sant’Angelo tra i Comuni montani, dove non sono rare precipitazioni nevose intense e formazione di ghiaccio, soprattutto sulla viabilità delle zone più alte.

L’intento è prevenire blocchi della circolazione causati da veicoli in difficoltà e garantire il regolare svolgimento dei servizi di emergenza, pubblica utilità e sgombero neve. Le operazioni di montaggio e smontaggio delle catene dovranno essere effettuate senza intralciare il traffico. Nel periodo di vigenza dell’ordinanza, ciclomotori a due ruote, motocicli e biciclette potranno circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sul manto stradale e in mancanza di precipitazioni nevose in atto.

Il testo richiama l’articolo 6 del Codice della strada, che consente agli enti proprietari delle strade di imporre l’uso di mezzi antisdrucciolevoli, e avverte che le violazioni saranno sanzionate secondo le norme vigenti. Le forze di polizia stradale e il personale incaricato sono chiamati a vigilare sull’osservanza delle disposizioni.

L’ordinanza è firmata dalla responsabile del Settore Sicurezza, Viabilità e Suap, Libera Cotugno, ed è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

A cura di Michele Solatia.

1 commenti su "Monte Sant’Angelo, obbligo di gomme invernali o catene dal 15 novembre al 15 aprile"

  1. gomme termiche oppure catene a bordo,sono obbligatorie in tutto il territorio nazionale,non solo a monte sant angelo

