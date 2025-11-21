Non Chiamateci Muse: la nostra voce è "Esagerata"

La rete trans-femminista di artiste Non Chiamateci Muse arriva a Monte Sant’Angelo per l’appuntamento del 26 novembre, “Parole e Suoni – Laboratori e musica contro la violenza di genere”, organizzato dal Comune di Monte Sant’Angelo e dall’Assessorato al Welfare, in collaborazione con il Learning Science Institute dell’Università degli Studi di Foggia.

Uno spettacolo che è molto più di un concerto

Esagerata, in scena al Museo Etnografico Tancredi a partire dalle 19.30, porterà sul palco tre artiste che intrecceranno monologhi, brani originali, poesie, una cover e istant songs.

Non sarà un semplice intrattenimento né un elenco di dati ISTAT: sarà un percorso emotivo e narrativo in cui voci di donne scelgono di utilizzare il privilegio del palco per parlare di violenza sistemica e delle sue radici culturali.

Le artiste condividono la propria fragilità, trasformando l’esperienza personale in una lente attraverso cui leggere dinamiche sociali più ampie.

Un modo per ricordare che la violenza è una piramide e che la base è costruita anche da un linguaggio superficiale e dalla scarsa rappresentazione delle donne in settori chiave, come quello artistico.

La missione di Non Chiamateci Muse

Non Chiamateci Muse nasce per contrastare la sottorappresentazione delle persone socializzate donne nel mondo musicale, offrendo spazio e visibilità a progetti artistici emergenti.

Con il tempo, grazie all’incontro con artiste e lavoratrici dello spettacolo, il progetto si è evoluto, approfondendo il tema dell’impatto che la cultura patriarcale esercita su tutti gli ambiti lavorativi creativi.

Tra gli sviluppi più significativi c’è il live corale e crossmediale, simbolo di un nuovo percorso: l’eterogeneità come risorsa, il talento individuale come motore collettivo, in una società che spinge alla competizione invece che alla collaborazione.

Chi salirà sul palco?

GEA – Cantautrice e performer italo-cubana

Polistrumentista e improvvisatrice, GEA unisce batteria jazz, chitarra, produzione e scrittura in quattro lingue. Dal 2015 porta la sua arte su palchi nazionali e internazionali, collaborando con realtà culturali, festival (tra cui Ultrasuoni Music Festival) e componendo anche per Mediaset RTI.

Nel 2024 pubblica l’EP Eternal Mirror, avviando il Diversa Tour tra Italia e Spagna.

Vienna – Cantautrice alternative-pop

Laureata in Commercial Music (Bachelor of Arts) e in Songwriting (Master of Arts) presso la MAST Music Academy di Bari, Vienna è vincitrice del Puglia Sounds Record 2023 con il suo album d’esordio Radici//Foglie.

Nel 2024 pubblica i singoli Come la primavera e Se voglio salvarmi la vita, che anticipano l’omonimo EP. Nel 2025 inaugura un nuovo ciclo con il singolo Gli occhi ballano.

Lorenza Guerra – Scrittrice, poetessa e performer

Foggiana di nascita e barese d’adozione, è autrice del romanzo Guance di pesca (Affiori – Giulio Perrone Editore), distribuito in tutta Italia. Poetessa, redattrice cinematografica e copywriter, porta sul palco la propria voce narrativa all’interno del progetto.

Un invito aperto a tutte e tutti

Vi aspettiamo a Monte Sant’Angelo il 26 novembre, per condividere un percorso fatto di voci, musica e consapevolezza.

Per restare aggiornati, seguite su Instagram: @nonchiamatecimuse.