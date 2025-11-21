Omicidio Franca Marasco, la Procura apre alla pista dell’omicidio mascherato

FOGGIA – L’omicidio di Franca Marasco potrebbe non essere stato la tragica conseguenza di una rapina finita male, ma un delitto premeditato celato dietro lo “sfondo narrativo” del colpo armato. È questa la nuova prospettiva investigativa emersa al termine dell’udienza dinanzi alla Corte d’Assise di Foggia, nella quale la Procura – rappresentata dal pm Alessio Marangelli – ha depositato la richiesta di modifica del capo d’imputazione nei confronti di Redouane Mossli, 45 anni, di origini marocchine, attualmente unico imputato per l’assassinio della tabaccaia, avvenuto il 28 agosto di due anni fa nella sua attività in via Marchese De Rosa.

La richiesta della Procura recepisce di fatto i sospetti e le contestazioni sollevate sin dall’inizio da Rosa Marasco, sorella della vittima e parte civile nel procedimento, convinta che dietro il delitto vi sia una “regia” ancora non completamente emersa e il possibile coinvolgimento di altre persone.

Un quadro che cambia: la rapina come copertura?

Il mutamento dell’imputazione apre a una diversa lettura della dinamica del delitto. Fino a oggi Mossli – reo confesso, difeso dall’avv. Benedetto Maria Scippa del Foro di Lecce – era accusato di omicidio come conseguenza della rapina commessa in concorso con un anziano oggi deceduto. Secondo la sua versione, l’obiettivo era una serie di colpi ai danni di attività della zona e la tabaccheria dei Marasco era solo una delle tappe previste.

Ma i nuovi elementi emersi nel dibattimento raccontano una storia differente. A chiarire il cambio di prospettiva è il legale di parte civile, avv. Giulio Treggiari: “La modifica dell’imputazione lascia aperta la dinamica dell’omicidio, accogliendo la nostra tesi: la rapina come maschera dell’omicidio. Ci permette di indicare alla Corte una ricostruzione alternativa: l’uomo era attrezzato per uccidere”.

I punti chiave che sorreggono la nuova ipotesi

Diversi elementi raccolti durante l’istruttoria avvalorano la tesi dell’omicidio preordinato:

• I tempi dell’azione.

Dal momento dell’ingresso in tabaccheria all’uscita, trascorrono appena due minuti; 60 secondi, secondo gli atti, sono quelli dell’aggressione. Un intervallo troppo breve per una rapina con minacce, richieste di denaro e colluttazione finale.

• La telefonata in diretta con la sorella.

Rosa Marasco, testimone chiave, era al telefono con Franca negli istanti dell’aggressione:

“Aiuto, cosa volete? Uscite!”, avrebbe gridato la donna, senza mai pronunciare frasi riconducibili a richieste di soldi o minacce tipiche di una rapina.

• Le precedenti intimidazioni.

Secondo quanto riferito dalla sorella, la vittima era da tempo bersaglio di danneggiamenti, visite sospette, furti e comportamenti intimidatori, elementi che rafforzano il sospetto di pressioni pregresse.

• La sproporzione del bottino.

Mossli è fuggito con 75 euro e due telefoni. Nella borsa della vittima, ben visibile, c’erano invece circa 7mila euro che non sono stati toccati. Una dinamica anomala per un rapinatore determinato.

• Le risultanze dell’autopsia.

Le coltellate – inferte con violenza e in punti vitali – denotano, secondo gli esperti, un’azione mirata a uccidere più che un’escalation di una rapina improvvisata.

Un processo che potrebbe cambiare volto

La decisione della Procura non chiude il cerchio, ma apre nuove piste interpretative e rafforza l’ipotesi che l’omicidio di Franca Marasco possa essere stato commissionato o comunque inserito in un contesto più ampio e ancora da chiarire. Mossli resta l’unico imputato, ma il possibile “scenario dietro la scena” torna al centro dell’inchiesta.

Il procedimento prosegue davanti alla Corte d’Assise, che nelle prossime udienze sarà chiamata a valutare la nuova contestazione e le ricostruzioni offerte dalle parti.

