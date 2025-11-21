(foggiatoday.it). Tre testimoni di parte civile hanno ricostruito in aula, davanti alla Corte d’Assise di Foggia, la mezz’ora di paura che ha preceduto l’omicidio di Rachele Covino, 81 anni, uccisa nella sua abitazione di San Giovanni Rotondo il 25 maggio 2024. Sul banco degli imputati c’è Fabio Carinci, 45enne del posto, accusato di omicidio volontario aggravato: secondo l’accusa avrebbe agito in preda a una psicosi da abuso di stupefacenti, dopo giorni di assunzione di cocaina e altre sostanze.

“Vagava nudo e sporco di sangue”

Il primo testimone, ex guardia giurata, ha raccontato di aver visto Carinci camminare per strada “nudo e sporco di sangue”. L’uomo, ha spiegato, si stava dirigendo verso la sua abitazione: “Preoccupato – ha detto – l’ho seguito. A un certo punto si è girato verso di me e mi ha detto: ‘Non ti preoccupare, tu sarai risparmiato’”. Parole che hanno dato la misura dello stato di alterazione in cui si trovava il 45enne e della tensione vissuta in quei minuti nel quartiere.

“Mi ha messo paura”

Poi è stato ascoltato un giovane residente della zona, che ha incrociato l’imputato mentre passava davanti alla sua casa al pianterreno, coperto solo da un paio di boxer. “Ho sentito urla e confusione, ma non riuscivo a vedere cosa stesse succedendo”, ha riferito in aula. “Quando l’ho visto passare dall’altra strada aveva un’espressione minacciosa, mi ha fatto paura e ho chiuso subito la porta”.

La perquisizione in casa di Carinci

Terzo testimone, un maresciallo dei carabinieri che si occupò dei primi accertamenti subito dopo il fatto di sangue. Il militare ha riferito di aver effettuato una perquisizione nell’abitazione di Carinci, descritta come in “disordine ordinario”, senza però elementi evidenti che facessero pensare a un consumo sistematico di droga o alcol tale da far presagire un “pericolo imminente”. In casa non sarebbero stati trovati segni riconducibili a un abuso acuto di sostanze.

Secondo gli atti, tuttavia, gli esami tossicologici avrebbero evidenziato una massiccia assunzione di cocaina, con valori oltre i 12mila ng/ml, prossimi alla soglia dell’overdose e potenzialmente letali: un quadro compatibile, per l’accusa, con un uso protratto per giorni.

La ricostruzione dell’accusa

I tre testimoni hanno risposto alle domande di chiarimento degli avvocati di parte civile, Gianfranco e Raffaele Di Sabato, che assistono i figli della vittima, Emanuela e Salvatore Natale. Il processo riprenderà a gennaio con l’audizione di altri quattro testi indicati dalle parti civili, tra cui alcuni vicini di casa della donna, i medici che hanno avuto in cura l’imputato e ufficiali di polizia giudiziaria.

Secondo la ricostruzione accusatoria, quella mattina Carinci, in evidente stato confusionale, avrebbe seminato il panico per oltre mezz’ora tra le vie della città di San Pio, danneggiando auto e oggetti, colpendo vetri e ferendosi, mentre i residenti, impauriti, chiamavano il 112. Prima di entrare in casa di Rachele Covino avrebbe tentato di introdursi in un’altra abitazione, venendo però allontanato.

Quando ha visto l’anziana rientrare nel suo appartamento, avrebbe sfondato il portone a calci, spingendo la donna contro una credenza nel soggiorno. A terra, l’avrebbe colpita con calci e pugni al volto e alla testa, provocandole gravissime lesioni craniche e facciali che ne hanno causato la morte. A suo carico sono contestate le aggravanti della crudeltà e dell’avere approfittato dell’età e delle condizioni della vittima, tali da rendere impossibile qualsiasi difesa.

L’episodio ha profondamente scosso la comunità di San Giovanni Rotondo, ancora segnata da quella mattina di terrore. In aula, il dolore dei familiari della vittima e la richiesta di verità e giustizia si sono intrecciati con i racconti di chi, in quei trenta minuti di follia, ha visto la propria città trasformarsi in un teatro di violenza inspiegabile.