Puglia al voto: il 23 e 24 novembre si chiude l’era Emiliano. Tutto Regionali StatoQuotidiano.it

La Puglia torna alle urne domenica 23 e lunedì 24 novembre per eleggere il nuovo presidente della Regione e rinnovare il Consiglio regionale. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23 la domenica e dalle 7 alle 15 il lunedì, in contemporanea con Campania e Veneto, ultima tappa della stagione delle regionali 2025.

Dopo vent’anni di governo di centrosinistra, il voto segna la fine dei due mandati consecutivi di Michele Emiliano e l’apertura di una nuova fase politica. In corsa per la presidenza ci sono quattro candidati: Antonio Decaro per il centrosinistra largo, Luigi Lobuono per il centrodestra, Ada Donno per la lista civica “Puglia pacifista e popolare” e Sabino Mangano alla guida di “Alleanza civica per la Puglia”.

Chi sono i candidati presidente

Antonio Decaro, ingegnere barese, già sindaco di Bari per due mandati e presidente di Anci, è il candidato del campo progressista. È sostenuto da una coalizione ampia che comprende Partito democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e una serie di liste civiche (“Decaro presidente”, “Per la Puglia”, “Avanti popolari con Decaro”).

Il centrodestra punta sull’imprenditore barese Luigi Lobuono, ex presidente della Fiera del Levante, sostenuto da Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Noi Moderati e dalla civica “La Puglia con noi”. L’obiettivo dichiarato è interrompere il ciclo ventennale del centrosinistra al governo regionale.

Ada Donno corre con la lista “Puglia pacifista e popolare”, che riunisce esponenti di Potere al Popolo, Pci e Risorgimento socialista, mentre Sabino Mangano guida il progetto civico “Alleanza civica per la Puglia”, rivolto all’elettorato che non si riconosce nei due poli principali.

Come si vota

La legge elettorale pugliese prevede l’elezione diretta del presidente e, contestualmente, del Consiglio regionale: il candidato che ottiene più voti validi a livello regionale è proclamato presidente, mentre il secondo classificato entra comunque in Consiglio.

L’elettore riceve un’unica scheda e può votare solo il candidato presidente, solo una lista o entrambe le cose. È ammesso anche il voto disgiunto: sulla stessa scheda si può scegliere un candidato presidente e una lista non collegata a lui.

Si possono esprimere una o due preferenze per i candidati al Consiglio regionale della lista prescelta, scrivendo nome e cognome nelle righe accanto al simbolo. Nel caso di due preferenze, devono riguardare candidati di genere diverso, altrimenti la seconda viene annullata.

I sondaggi: Decaro avanti, centrodestra in rincorsa

Gli ultimi sondaggi pubblicati prima del silenzio elettorale descrivono una Puglia tendenzialmente stabile. Diverse rilevazioni (BiDiMedia, Ipsos, Noto, Swg) accreditano Antonio Decaro di un vantaggio molto ampio su Luigi Lobuono, con differenziali che oscillano tra i 25 e i 30 punti percentuali: il candidato del centrosinistra si muove attorno al 60–65%, mentre lo sfidante del centrodestra è accreditato tra il 33 e il 37%. Donno e Mangano restano su percentuali basse, tra l’1 e il 3%.

La fotografia restituisce una regione che, almeno nelle intenzioni di voto, confermerebbe l’asse progressista alla guida di via Gentile. Restano però due incognite: l’affluenza e la capacità dei candidati di mobilitare l’elettorato indeciso nelle ultime ore.

Capitanata, meno seggi e molte più sfide

Nella provincia di Foggia la partita assume un peso particolare. La nuova ripartizione demografica dei seggi ha ridotto la rappresentanza della Capitanata rispetto al 2020, comprimendo la competizione in un numero più ristretto di posti disponibili in Consiglio.

Le liste collegate ad Antonio Decaro presentano alcuni dei nomi più pesanti del centrosinistra foggiano: nel Pd spiccano l’assessore uscente Raffaele Piemontese e Paolo Campo, mentre nella lista “Per la Puglia” figurano il consigliere regionale Antonio Tutolo e Rosario Cusmai. A completare il fronte progressista ci sono il Movimento 5 Stelle, guidato sul territorio da Rosa Barone, e AVS, che candida l’ex eurodeputata Elena Gentile.

Sul fronte del centrodestra, le liste che sostengono Luigi Lobuono in Capitanata schierano Giannicola De Leonardis e Nicola Gatta per Fratelli d’Italia, Joseph Splendido e Napoleone Cera per la Lega-UDC-Nuovo PSI, mentre Forza Italia punta su Antonio Buonavitacola e Pasquale Cataneo. Nei Moderati il riferimento principale è Antonio Vigiano.

Chiudono il quadro le liste legate ai due candidati civici alla presidenza: “Alleanza civica per la Puglia” di Sabino Mangano, che in Capitanata ha come riferimento figure come Gianluca Bucci, e “Puglia pacifista e popolare” di Ada Donno, con in lista tra gli altri Laura Marinazzo.

Previsioni e scenari possibili

Se i numeri dei sondaggi dovessero essere confermati, in Puglia si profilerebbe una larga vittoria di Antonio Decaro, con un premio di maggioranza in grado di garantire una solida base in Consiglio regionale. Il centrodestra, pur in difficoltà nella corsa alla presidenza, punta a strappare più seggi possibili nelle circoscrizioni – a partire da Foggia – per pesare nella futura opposizione e tenere aperta la partita in vista delle prossime Politiche.

In Capitanata la competizione appare particolarmente serrata: la riduzione dei seggi rende più complicata la rielezione per molti uscenti e apre la strada a possibili sorprese, soprattutto nelle liste civiche e nei partiti minori. Molto dipenderà dalla capacità di portare al voto un elettorato tradizionalmente altalenante e spesso disilluso.

A cura di Giovanna Tambo.