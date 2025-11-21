Edizione n° 5892

Home // Foggia // Puglia, la Giunta decide: prosegue il commissariamento di ASL e IRCCS fino al nuovo Presidente

PROROGA Puglia, la Giunta decide: prosegue il commissariamento di ASL e IRCCS fino al nuovo Presidente

La proroga varrà per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre i 30 giorni dall’insediamento del nuovo Presidente della Regione Puglia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Foggia // Politica //

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore alla Sanità, ha deciso di non procedere alla nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie per il prossimo triennio. La scelta arriva in una fase definita “straordinaria” sotto il profilo politico e amministrativo, segnata dal passaggio tra la legislatura in corso e quella che si insedierà dopo le prossime elezioni regionali, come richiamato anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 87/2019.

Per garantire la continuità amministrativa delle cinque aziende del sistema sanitario pugliese – Policlinico di Foggia, Asl Taranto, Asl Bat, Irccs di Bari e Irccs di Castellana Grotte – e assicurare senza interruzioni i servizi ai cittadini, la Giunta ha quindi richiesto agli uffici competenti di predisporre una Deliberazione che proroghi l’attuale gestione commissariale.

La proroga varrà per il tempo strettamente necessario, e comunque non oltre i 30 giorni dall’insediamento del nuovo Presidente della Regione Puglia, quando l’esecutivo potrà procedere con le nuove nomine.

