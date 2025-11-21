Edizione n° 5892

BALLON D'ESSAI

PERDONO' // “Attacchi di Metta”: ANM di Bari e Foggia a difesa del pm Perdonò: “Parole offensive e delegittimanti”
21 Novembre 2025 - ore  11:16

CALEMBOUR

CONFESSIONE // “Mamma, ho ucciso Noemi”: la confessione shock di Vincenzo Riccardi
21 Novembre 2025 - ore  09:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Focus // Quote vincente Serie B: Monza favorito, tallonato dal Modena. Palermo terza candidata nonostante l’attuale sesto posto  

PALERMO Quote vincente Serie B: Monza favorito, tallonato dal Modena. Palermo terza candidata nonostante l’attuale sesto posto  

Tutto pronto per il ritorno della Serie B, che va in scena a partire da questa sera con l'anticipo della 13esima giornata Catanzaro-Pescara.

PIPPO INZAGHI A MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

PIPPO INZAGHI A MANFREDONIA, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Focus // Sport //

Quote vincente Serie B: Monza favorito, tallonato dal Modena. Palermo terza candidata nonostante l’attuale sesto posto 

 

Tutto pronto per il ritorno della Serie B, che va in scena a partire da questa sera con l’anticipo della 13esima giornata Catanzaro-Pescara.
Attualmente, i primi tre posti della cadetteria sono occupati, nell’ordine, da Monza, Modena e Cesena, racchiuse in tre punti. Big match del nuovo turno quello di domenica pomeriggio, che vedrà i brianzoli contro i bianconeri in uno scontro diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri della classifica.
La squadra emiliana affronterà in trasferta il club maggiormente accreditato alla vittoria del campionato secondo il confronto quote vincente Serie B di Superscommesse: il Monza di Paolo Bianco, infatti, è protagonista di un ottimo cammino ed è reduce da ben 6 vittorie consecutive.
Subito dopo, i riflettori dei bookmakers si spostano sul Modena, che dall’inizio della stagione ha perso una sola gara, quella giocata in trasferta contro la Reggiana.
Terzo papabile club il Palermo che, nonostante l’attuale sesto posto in classifica e i 3 scivoloni nelle ultime 4 gare giocate, rimane uno dei grandi accreditati alla vittoria della Serie B. A poca distanza dai rosanero il Cesena, con una quotazione media di 6.50 da monitorare: il risultato del Brianteo, infatti, potrebbe comportare una variazione della quota attribuita al gruppo di Mignani.
Venezia e Frosinone si assestano entrambe alla quotazione media di 12.00, mentre per Avellino, Empoli e soprattutto Sampdoria le possibilità di trionfare risultano decisamente remote.
Di seguito il confronto quote vincente Serie B con le squadre maggiormente accreditate alla vittoria del campionato cadetto:
Vincente Serie B
Quota più alta nel confronto Superscommesse
Monza
3.00
Modena
3.50
Palermo
5.75
Cesena
6.50
Venezia
12.00
Frosinone
12.00
Avellino
101.00
Empoli
151.00
Sampdoria
301.00
(nota stampa)

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO