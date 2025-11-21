Quote vincente Serie B: Monza favorito, tallonato dal Modena. Palermo terza candidata nonostante l’attuale sesto posto
Tutto pronto per il ritorno della Serie B, che va in scena a partire da questa sera con l’anticipo della 13esima giornata Catanzaro-Pescara.
Attualmente, i primi tre posti della cadetteria sono occupati, nell’ordine, da Monza, Modena e Cesena, racchiuse in tre punti. Big match del nuovo turno quello di domenica pomeriggio, che vedrà i brianzoli contro i bianconeri in uno scontro diretto che potrebbe ridisegnare gli equilibri della classifica.
La squadra emiliana affronterà in trasferta il club maggiormente accreditato alla vittoria del campionato secondo il confronto quote vincente Serie B
di Superscommesse: il Monza
di Paolo Bianco, infatti, è protagonista di un ottimo cammino ed è reduce da ben 6 vittorie consecutive.
Subito dopo, i riflettori dei bookmakers si spostano sul Modena, che dall’inizio della stagione ha perso una sola gara, quella giocata in trasferta contro la Reggiana.
Terzo papabile club il Palermo che, nonostante l’attuale sesto posto in classifica e i 3 scivoloni nelle ultime 4 gare giocate, rimane uno dei grandi accreditati alla vittoria della Serie B. A poca distanza dai rosanero il Cesena, con una quotazione media di 6.50 da monitorare: il risultato del Brianteo, infatti, potrebbe comportare una variazione della quota attribuita al gruppo di Mignani.
Venezia e Frosinone si assestano entrambe alla quotazione media di 12.00, mentre per Avellino, Empoli e soprattutto Sampdoria le possibilità di trionfare risultano decisamente remote.
Di seguito il confronto quote vincente Serie B con le squadre maggiormente accreditate alla vittoria del campionato cadetto:
Quota più alta nel confronto Superscommesse
