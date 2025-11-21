San Severo, nominata la garante per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ecco chi è

La Città di San Severo compie un passo istituzionale importante a tutela dei più piccoli. Con decreto sindacale del 20 novembre 2025, il Sindaco Prof.ssa Lidya Colangelo ha nominato la dott.ssa Isabella Minò quale Garante per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, figura prevista dal regolamento comunale approvato dal Consiglio con deliberazione n. 78 del 26 settembre 2025.

L’istituzione del Garante nasce dalla volontà dell’amministrazione di rafforzare in modo strutturato la tutela dei diritti dei minori, residenti o temporaneamente presenti sul territorio comunale. Il regolamento definisce in modo puntuale funzioni, ambito di operatività e compiti dell’organo di garanzia, ponendo al centro il diritto alla vita, alla famiglia, all’istruzione, all’assistenza socio-sanitaria e al benessere psico-fisico delle bambine, dei bambini e degli adolescenti.

La figura del Garante ha, tra gli obiettivi principali, quello di accrescere la sensibilità sociale sui problemi che riguardano infanzia e adolescenza e di promuovere una protezione non giurisdizionale dei diritti dei minori, intervenendo come presidio di ascolto, segnalazione e impulso verso gli uffici comunali e gli altri enti competenti. La durata dell’incarico è legata al mandato dell’amministrazione che ha provveduto alla nomina, con la possibilità di un solo rinnovo.

La scelta della Garante è avvenuta attraverso un avviso pubblico, con scadenza fissata alle ore 12 del 6 novembre 2025, a cui hanno risposto cinque candidati. Le istanze, corredate dai curricula e dalla documentazione richiesta, sono state valutate dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare permanente competente per materia, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento.

Nell’atto di nomina viene richiamato il quadro normativo di riferimento: dal Testo unico degli enti locali alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, dalle norme nazionali contro lo sfruttamento e la violenza sui minori alla legislazione regionale pugliese che ha istituito il Garante regionale dei diritti del minore. Un insieme di fonti che colloca la nuova figura comunale all’interno di una rete multilivello di tutele, in coerenza con i principi di dignità, inclusione e contrasto a ogni forma di marginalità sociale sanciti dallo Statuto comunale.

Il decreto prevede, inoltre, la notifica formale all’interessata tramite posta elettronica certificata e la pubblicazione dell’atto nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente del sito istituzionale del Comune. Il Segretario generale, in qualità di dirigente ad interim dell’Area competente, è incaricato di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all’effettiva operatività dell’Ufficio del Garante. Con questa nomina, l’amministrazione comunale intende dotarsi di uno strumento stabile di ascolto e tutela, chiamato a vigilare affinché i diritti dei minori non restino solo principi enunciati, ma trovino concreta attuazione nella vita quotidiana della comunità.

A cura di Giovanna Tambo.