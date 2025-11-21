Sanitaservice, raggiunta l’intesa per il nuovo inquadramento di Zooiatrici e operatori Cup-Contact Center

Le organizzazioni sindacali CUB e CONF. A.E.L. rendono noto il risultato del percorso dedicato al riconoscimento dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori Zooiatrici e degli operatori Cup e Contact Center della ASL di Foggia.

Sanitaservice, che impiega 20 dipendenti con qualifica di Ausiliari Zooiatrici nell’ambito del Servizio Veterinario, li ha finora inquadrati nella categoria A del CCNL AIOP. Da tempo, le sigle sindacali chiedevano il passaggio alla categoria B, ritenendo che il personale svolgesse mansioni superiori rispetto a quelle previste dal livello attuale. Analoga richiesta era stata avanzata per gli operatori Cup e Contact Center, per i quali è stato chiesto il riconoscimento del livello da B a C, corrispondente alle funzioni di Impiegato Amministrativo di Concetto previste dal contratto nazionale.

Le OO.SS. si dichiarano pienamente soddisfatte del lavoro portato avanti negli ultimi mesi insieme all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, al direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri e all’amministratore unico di Sanitaservice Angelo Tomaro. Il confronto ha portato alla definizione di una soluzione condivisa, sfociata in atti conciliativi: il 6 novembre 2025 per gli operatori Zooiatrici e il 19 novembre 2025 per il personale Cup e Contact Center.

Secondo i sindacati, tali conciliazioni rappresentano un investimento sulle competenze maturate dai lavoratori, riconoscendone la crescita professionale e valorizzando il loro contributo all’interno dei servizi sanitari territoriali.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare al Servizio Veterinario e ai servizi CUP e Contact Center della ASL Foggia maggiore efficienza, con standard organizzativi uniformi, moderni e accessibili a tutti i cittadini della Capitanata.