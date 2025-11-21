Edizione n° 5892

BALLON D'ESSAI

PERDONO' // “Attacchi di Metta”: ANM di Bari e Foggia a difesa del pm Perdonò: “Parole offensive e delegittimanti”
21 Novembre 2025 - ore  11:16

CALEMBOUR

CONFESSIONE // “Mamma, ho ucciso Noemi”: la confessione shock di Vincenzo Riccardi
21 Novembre 2025 - ore  09:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Sanitaservice, raggiunta l’intesa per il nuovo inquadramento di Zooiatrici e operatori Cup-Contact Center

INTESA Sanitaservice, raggiunta l’intesa per il nuovo inquadramento di Zooiatrici e operatori Cup-Contact Center

Le OO.SS. si dichiarano pienamente soddisfatte del lavoro portato avanti negli ultimi mesi insieme all’assessore regionale alla Sanità

Sanitaservice, raggiunta l’intesa per il nuovo inquadramento di Zooiatrici e operatori Cup-Contact Center

Sanitaservic - PH: foggiatv

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Le organizzazioni sindacali CUB e CONF. A.E.L. rendono noto il risultato del percorso dedicato al riconoscimento dell’inquadramento contrattuale dei lavoratori Zooiatrici e degli operatori Cup e Contact Center della ASL di Foggia.

Sanitaservice, che impiega 20 dipendenti con qualifica di Ausiliari Zooiatrici nell’ambito del Servizio Veterinario, li ha finora inquadrati nella categoria A del CCNL AIOP. Da tempo, le sigle sindacali chiedevano il passaggio alla categoria B, ritenendo che il personale svolgesse mansioni superiori rispetto a quelle previste dal livello attuale. Analoga richiesta era stata avanzata per gli operatori Cup e Contact Center, per i quali è stato chiesto il riconoscimento del livello da B a C, corrispondente alle funzioni di Impiegato Amministrativo di Concetto previste dal contratto nazionale.

Le OO.SS. si dichiarano pienamente soddisfatte del lavoro portato avanti negli ultimi mesi insieme all’assessore regionale alla Sanità Raffaele Piemontese, al direttore generale della ASL Foggia Antonio Nigri e all’amministratore unico di Sanitaservice Angelo Tomaro. Il confronto ha portato alla definizione di una soluzione condivisa, sfociata in atti conciliativi: il 6 novembre 2025 per gli operatori Zooiatrici e il 19 novembre 2025 per il personale Cup e Contact Center.

Secondo i sindacati, tali conciliazioni rappresentano un investimento sulle competenze maturate dai lavoratori, riconoscendone la crescita professionale e valorizzando il loro contributo all’interno dei servizi sanitari territoriali.

L’obiettivo dichiarato è quello di assicurare al Servizio Veterinario e ai servizi CUP e Contact Center della ASL Foggia maggiore efficienza, con standard organizzativi uniformi, moderni e accessibili a tutti i cittadini della Capitanata.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO