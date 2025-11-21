Edizione n° 5892

BALLON D'ESSAI

PERDONO' // “Attacchi di Metta”: ANM di Bari e Foggia a difesa del pm Perdonò: “Parole offensive e delegittimanti”
21 Novembre 2025 - ore  11:16

CALEMBOUR

CONFESSIONE // “Mamma, ho ucciso Noemi”: la confessione shock di Vincenzo Riccardi
21 Novembre 2025 - ore  09:20

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Sicurezza urbana, il Viminale finanzia sette nuovi progetti in Capitanata. Focus

CAPITANATA SICURA Sicurezza urbana, il Viminale finanzia sette nuovi progetti in Capitanata. Focus

A beneficiarne saranno i Comuni di Chieuti, Foggia, Orsara di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Vico del Gargano e l’Associazione dei Comuni di Candela e Rocchetta Sant’Antonio

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

ANSA/DANIEL DAL ZENNARO

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
21 Novembre 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia – Con un decreto del Ministro dell’Interno del 12 novembre è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai Comuni per il 2024, finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza urbana. Per la provincia di Foggia sono stati ammessi al cofinanziamento sette interventi.

A beneficiarne saranno i Comuni di Chieuti, Foggia, Orsara di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Vico del Gargano e l’Associazione dei Comuni di Candela e Rocchetta Sant’Antonio, che hanno presentato progetti ritenuti idonei all’ammissione al finanziamento statale. L’obiettivo è rafforzare le dotazioni tecnologiche per il controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale del Governo, si tratta di “un ulteriore passo verso il potenziamento qualitativo del sistema integrato di sicurezza urbana” in Capitanata. I nuovi impianti di videosorveglianza saranno infatti inseriti in una rete che, attraverso la collaborazione tra Forze di polizia e Polizie locali, punta a migliorare l’azione di prevenzione e contrasto dei reati, nonché il monitoraggio di eventuali situazioni di degrado e pericolo.

La realizzazione dei progetti finanziati consentirà di ampliare la copertura delle telecamere in punti strategici dei centri abitati, dagli ingressi cittadini alle aree periferiche, fino alle zone commerciali e ai luoghi di maggiore aggregazione. L’implementazione dei sistemi dovrebbe favorire investigazioni più rapide in caso di reati o atti vandalici, ma anche una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

La Prefettura sottolinea come questo intervento si inserisca in una più ampia strategia di innalzamento degli standard di sicurezza sul territorio provinciale, destinata a proseguire nei prossimi anni in sinergia con gli enti locali e con le autorità di pubblica sicurezza.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“È la nostra luce, non la nostra ombra, quella che ci spaventa di più.” (Nelson Mandela)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO