Foggia – Con un decreto del Ministro dell’Interno del 12 novembre è stata approvata la graduatoria definitiva dei progetti presentati dai Comuni per il 2024, finalizzati alla realizzazione di nuovi sistemi di videosorveglianza urbana. Per la provincia di Foggia sono stati ammessi al cofinanziamento sette interventi.

A beneficiarne saranno i Comuni di Chieuti, Foggia, Orsara di Puglia, San Paolo di Civitate, San Severo, Vico del Gargano e l’Associazione dei Comuni di Candela e Rocchetta Sant’Antonio, che hanno presentato progetti ritenuti idonei all’ammissione al finanziamento statale. L’obiettivo è rafforzare le dotazioni tecnologiche per il controllo del territorio, con particolare attenzione alle aree urbane più sensibili.

Secondo quanto comunicato dalla Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale del Governo, si tratta di “un ulteriore passo verso il potenziamento qualitativo del sistema integrato di sicurezza urbana” in Capitanata. I nuovi impianti di videosorveglianza saranno infatti inseriti in una rete che, attraverso la collaborazione tra Forze di polizia e Polizie locali, punta a migliorare l’azione di prevenzione e contrasto dei reati, nonché il monitoraggio di eventuali situazioni di degrado e pericolo.

La realizzazione dei progetti finanziati consentirà di ampliare la copertura delle telecamere in punti strategici dei centri abitati, dagli ingressi cittadini alle aree periferiche, fino alle zone commerciali e ai luoghi di maggiore aggregazione. L’implementazione dei sistemi dovrebbe favorire investigazioni più rapide in caso di reati o atti vandalici, ma anche una maggiore percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

La Prefettura sottolinea come questo intervento si inserisca in una più ampia strategia di innalzamento degli standard di sicurezza sul territorio provinciale, destinata a proseguire nei prossimi anni in sinergia con gli enti locali e con le autorità di pubblica sicurezza.