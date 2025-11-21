Totaro (M5S): «Condotta del Liscione e riuso delle reflue, ora servono fatti»

Sulla mappa della Capitanata, davanti a Giuseppe, giovane agricoltore, il territorio si divide in due colori netti: da una parte i terreni serviti dall’irrigazione, ancora potenzialmente produttivi; dall’altra i fondi “asciutti”, privi di qualsiasi fonte di approvvigionamento idrico. È lì che la terra non rende più, le rese crollano, le aziende arrancano.

«Ci sono ampie zone che non hanno le infrastrutture per portare l’acqua nei campi», racconta Giuseppe, che vive sulla propria pelle quella che non è più un’emergenza, ma una crisi strutturale. «Questo determina un calo produttivo e una crisi economica che gli agricoltori non stanno più riuscendo a reggere. Chiediamo un intervento immediato per portare l’acqua in queste zone completamente asciutte, per poter riprendere la produzione com’era un tempo».

Sul terreno arido della Capitanata si incrociano oggi tre fragilità: climatica, economica e politica.

«L’agricoltura è un valore, prima che un pilastro economico»

A raccogliere il grido d’allarme del mondo agricolo è Gianluca Totaro, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle a Manfredonia e candidato al Consiglio regionale della Puglia per le elezioni del 23 e 24 novembre 2025.

«L’agricoltura della nostra terra è un valore, ancora prima che un pilastro dell’economia regionale», sottolinea Totaro, che lega la tenuta produttiva della Capitanata non solo ai numeri del PIL, ma all’identità stessa del territorio.

Ma quel valore è oggi sotto assedio: dall’incertezza dovuta ai cambiamenti climatici, che stanno facendo venire meno l’acqua necessaria per i terreni; dall’incertezza dei fondi europei e della nuova PAC, «nettamente ridimensionata» nella percezione degli agricoltori; dalle patologie che stanno attaccando le colture della Capitanata, indebolendo ulteriormente un comparto già stremato.

«Questi fattori – avverte Totaro – mettono in serio rischio la ricchezza produttiva della nostra terra».

Progetti idrici: Puglia fanalino di coda

Nel mirino del consigliere M5S finiscono direttrici politiche e scelte di programmazione regionale. «In questi anni, come è possibile vedere dalla tabella – denuncia – i progetti regionali sull’approvvigionamento idrico risultano nettamente inferiori rispetto a quelli delle altre regioni italiane. E questo non è assolutamente condivisibile, data la necessità idrica di questa terra».

Il nodo non è solo “quanta” acqua, ma “come” e “quando” portarla ai campi:

ritardi pluriennali sulle opere strategiche, risorse annunciate ma non rapidamente cantierizzate, progetti che si fermano spesso a livello di scontro politico o mediatico e faticano a diventare cantieri reali.

Condotta del Liscione: dal “tubone” alla prova dei fatti

La condotta del Liscione – il collegamento tra la diga molisana del Liscione e l’invaso di Occhito – è considerata da anni l’opera simbolo per alleggerire la sete di Capitanata. Organizzazioni agricole come CIA Capitanata parlano di una infrastruttura attesa da oltre vent’anni, capace di recuperare parte delle enormi quantità d’acqua oggi disperse a mare.

Il Governo ha annunciato nelle scorse settimane lo stanziamento di risorse per l’avvio delle procedure e la realizzazione della condotta, con un finanziamento da oltre 100 milioni di euro per collegare le dighe del Liscione e di Occhito, affidando a un commissario nazionale all’acqua il compito di seguire l’opera.

Ma per Totaro, come per molti agricoltori, gli annunci non bastano più: «Sulla condotta del Liscione oggi c’è soprattutto una battaglia politica e giornalistica strumentale, ma non c’è alcun dato di fatto. Servono cronoprogrammi chiari, cantieri aperti, tempi certi di realizzazione. Capitanata non può continuare a vivere di promesse mentre i campi si seccano».

Riuso delle acque reflue: l’altra infrastruttura che manca

Accanto alla grande opera della condotta interregionale, Totaro indica un secondo pilastro strategico: il riutilizzo delle acque reflue depurate a servizio dell’agricoltura. «Dobbiamo realizzare impianti di affinamento delle acque reflue depurate per il loro riutilizzo in agricoltura – afferma –. È l’unico modo per dare approvvigionamento idrico costante ai terreni, riducendo sprechi e dipendenza esclusiva dagli invasi».

Si tratta di un modello già adottato in altre aree del Paese e del Mediterraneo, dove le acque depurate – ulteriormente trattate – diventano una risorsa preziosa per l’irrigazione, specie nei periodi di forte siccità. In Capitanata, invece, il quadro resta frammentato e, in molti casi, ancora sulla carta.

Dalla mappa dei terreni asciutti alla politica regionale

La mappa che Giuseppe mostra sul campo – con le zone servite dall’irrigazione e quelle completamente asciutte – è l’immagine plastica di una frattura che rischia di trasformarsi in desertificazione produttiva. Da un lato, le aree collegate alla rete irrigua, seppur con difficoltà, riescono ancora a programmare semine, rotazioni colturali, investimenti.

Dall’altro, migliaia di ettari di terra restano esclusi, privi di condotte, invasi minori, impianti di sollevamento, e dunque condannati a una progressiva perdita di valore.

Per questo Totaro lega la battaglia per l’acqua a una visione più ampia di sviluppo della Capitanata, accanto ai temi industriali, occupazionali e di cooperazione già posti al centro delle sue recenti iniziative politiche.

«Dalla denuncia alle scelte concrete»

Il messaggio finale è diretto alla Regione Puglia e al futuro governo regionale che uscirà dalle urne di novembre: mettere la crisi idrica ai primi posti dell’agenda, accelerare sulla condotta del Liscione, garantendo tempi certi di progettazione ed esecuzione, finanziare e realizzare impianti di affinamento delle reflue per l’uso agricolo, colmare il gap di progetti idrici rispetto alle altre regioni, evitando che la Puglia agricola resti fanalino di coda proprio sul fronte dell’acqua.

«L'agricoltura non può aspettare la prossima campagna elettorale – è l'avvertimento di Totaro –. O si interviene adesso con infrastrutture vere, o rischiamo di perdere un pezzo fondamentale della nostra identità e della nostra economia. La Capitanata ha già perso troppo tempo. È ora che la politica, tutta, recuperi il ritardo con scelte coraggiose e concrete».

A cura di Michele Solatia.