Variante urbanistica nell'insula C3: il Consiglio Comunale adotta la modifica del lotto a San Giovanni Rotondo

Il Consiglio comunale di San Giovanni Rotondo ha approvato, nella seduta del 13 novembre 2025, l’adozione di una variante al piano particolareggiato dell’insula “C3”, compresa tra via Campanini, via Sant’Agostino e via Forgione. Con deliberazione n. 72, votata all’unanimità dai 17 consiglieri presenti, l’aula ha dato il via libera alla modifica del cosiddetto “Lotto A”, con la creazione di un nuovo lotto denominato “A3”.

L’iter prende le mosse da un’istanza presentata dall’architetto Stefano Pio Gusso, in rappresentanza del dottor Gioacchino Baldini, proprietario del Lotto A nell’ambito del piano particolareggiato. La richiesta, formalizzata a fine 2024 e successivamente integrata nel corso del 2025, propone una redistribuzione della volumetria edilizia originariamente riferita al Lotto A1, motivata da sopravvenute esigenze edificatorie. Obiettivo: costituire un nuovo lotto, l’A3, con una diversa configurazione degli spazi.

La nuova articolazione volumetrica comporta, tra gli effetti principali, una riduzione dell’area destinata a parcheggio coperto, che viene ora ricompresa all’interno dei confini del nascente Lotto A3. Tale scelta è illustrata nei materiali progettuali allegati all’istanza, esaminati dagli uffici comunali competenti. Nel frattempo, una parte del terreno interessato dalla variante è stata oggetto di compravendita: la nuova acquirente, la signora Antonietta Avino, ha dichiarato formalmente di conoscere e accettare la proposta di suddivisione, manifestando la volontà di subentrare, nei limiti delle proprie quote, nel piano attuativo.

La documentazione a supporto della variante comprende istanza di richiesta, dichiarazione dell’acquirente, copia delle norme tecniche di attuazione già approvate, atto di compravendita, parere del tecnico progettista, relazione illustrativa, tavole di modifica al piano approvato, integrazioni alle NTA e repertorio fotografico, oltre alla bozza di convenzione edilizia. Gli uffici hanno svolto un’istruttoria tecnica, conclusa con esito favorevole e fatta propria dal dirigente dell’Area V, che ha espresso il parere tecnico previsto dalla normativa.

In aula, l’assessore all’Urbanistica Michele Longo ha illustrato il provvedimento, ripercorrendo i riferimenti normativi, dalle deliberazioni risalenti agli anni Novanta che avevano adottato e approvato il piano particolareggiato dell’insula C3, fino alla legge regionale 56/1980 che disciplina le varianti urbanistiche. Durante il dibattito, alcuni consiglieri hanno richiamato l’esigenza di una lettura più chiara e comprensibile degli atti, sottolineando l’importanza della trasparenza nei procedimenti che incidono sulla pianificazione del territorio.

La delibera stabilisce ora che l’atto, insieme agli elaborati tecnico-grafici, sia depositato presso gli uffici comunali e pubblicato all’Albo Pretorio online per 30 giorni consecutivi. In questo periodo, chiunque potrà prendere visione della documentazione e presentare osservazioni scritte, che saranno esaminate dall’Ufficio Urbanistica e sottoposte alla Commissione consiliare competente, con l’obbligo di motivare l’eventuale accoglimento o rigetto. Solo dopo la conclusione di questa fase e l’esame delle osservazioni, con apposita relazione tecnica, il Consiglio potrà procedere all’approvazione definitiva della variante.

Il Consiglio ha inoltre dichiarato l’immediata esecutività dell’atto, ai sensi dell’articolo 134 del Testo unico degli enti locali, richiamando motivazioni legate a esigenze familiari dei proponenti. Un passaggio che consente di accelerare gli adempimenti successivi, pur nel rispetto delle garanzie di partecipazione e trasparenza previste dalla legge. La variante sul Lotto A, se confermata in via definitiva, contribuirà a ridisegnare un tassello della maglia urbana dell’insula C3, inserendosi nel più ampio quadro di aggiornamento della pianificazione locale e di valorizzazione delle aree residenziali della città.

A cura di Michele Solatia.