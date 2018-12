“In Daunia venenum”: encomio solenne a Forze delle Ordine di Manfredonia

Di:

Manfredonia, 21 dicembre 2018. Operazione “In Daunia Venenum“: con recente atto del Comune di Manfredonia, “è stato conferito l’ENCOMIO SOLENNE della Città di Manfredonia (FG) a quegli uomini dello Stato che con grande senso delle Istituzioni hanno permesso di ricostruire una vasta e complessa azione criminale ai danni del territorio”.

In particolare, “lo scorso 13 giugno 2018, il Tribunale di Bari, emetteva sentenza di condanna a vario titolo nei confronti di individui che in associazione tra di loro commettevano reati ambientali in particolare, traffico organizzato di rifiuti pericolosi sversati sui terreni della Provincia di Foggia e in particolare nei Comuni di Manfredonia e Zapponeta, rilasciando sostanze tossiche e pericolose per l’uomo e l’ambiente; l’operazione investigativa partita nel febbraio 2014 e durata fino a settembre 2016, è stata svolta attraverso indagini delegate dalla Procura della Repubblica di Bari/DDA e dal Commissariato di P.S. di Manfredonia unitamente al Nucleo di Polizia Tributaria di Bari; l’atttività investigativa è risaltata nuovamente alle cronache nazionali lo scorso 24 luglio allorquando si è proceduto al sequestro di alcuni terreni di Manfredonia a un noto pregiudicato affiliato alla camorra”.

A chi è stato conferito l’encomio solenne:

Polizia di Stato:

◦ 1° Dirigente De Paolis Dr. Agostino;

◦ Sov. C. Melchionna Michele, nato a Metzingen (Germania) il 14.11.1968;

◦ Sov. La Torre Matteo, nato a Mattibìnata il 21.09.1967;

◦ Ass.C. La Gatta Giuliano, nato a Foggia i 16.09.1965;

Guardia di Finanza:

◦ Colonnello Ricchitelli Giacomo, nato a Bisceglie (BT) il 13.08.1959;

◦ Luogotenente c.s. Milillo Angelo, nato a Bisceglie (BT) il 17.02.1965;

◦ Maresciallo aiutante Soligo Roberto, nato a Minturno ( CE) il 18.06.1969;

◦ Brigadiere capo Potito Nicola, nato a Gravina di Puglia (BA) il 06.03.1967;

◦ Brigadiere Luzio Antonio, nato a Ruvo di Puglia (BA) il 20.05.1967.

Carabinieri forestali:

◦ Appuntato scelto Quitadamo Giuseppe nato a Monte Sant’Angelo il 03.09.1974;

