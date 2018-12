“Fuggi a Foggia, una città che amo”. L’assessore Giuliani sfata il detto sul “paese invivibile”

Di:

Foggia. Si annovera fra gli assessori più longevi della giunta di Franco Landella, con Francesco Morese all’ambiente ed Erminia Roberto alle politiche sociali. Anna Paola Giuliani ha svolto il suo ruolo alla cultura dopo 10 anni di governi di centrosinistra, e contestualmente alla riapertura del teatro Giordano. “Un giorno indimenticabile”, dice. Figlia dell’ex sindaco di S. Severo Giuliano Giuliani, candidata nel partito ‘La Destra’ alle amministrative del 2014, è stata poi scelta dal sindaco nel governo della città.

Assessore, lei ha resistito a tutte le traversie dell’amministrazione in carica. Da agosto 2015 non ci sono state più fibrillazioni, i cittadini hanno diritto di essere governati da chi hanno scelto, il popolo è sovrano.

La giunta è cambiata varie volte, qualcuno ha rimproverato al sindaco la scelta di assessori senza esperienza e poco attivi

Aveva detto in campagna elettorale che avrebbe scommesso sui giovani e ha mantenuto la promessa. Abbiamo lavorato molto bene, dai lavori pubblici all’istruzione, in squadra. Il mio ruolo, il mio assessorato, sono più immediatamente visibili nei risultati rispetto ad altri, è un assessorato più ‘tangibile’.

Ha avuto nel suo assessorato dei punti di riferimento, una sua traccia?

Mi hanno aiutato molto le associazioni dei cittadini, Foggia è ricca di stimoli, una città propositiva. Penso agli Amici della Musica, ad Apulia Felix, a tutte le associazioni con cui abbiamo lavorato per il 150 anni di Giordano. Il mio compito dentro il Comune è stato quello di tirar fuor il meglio della città.

Non pensa che ci sia una “polverizzazione” eccessiva dell’attività culturale?

No, ad ognuno la sua identità, possono coesistere e dare il loro contributo con una missione specifica. Io amo Foggia, è una città dal cuore grande, sfaterei il detto ‘Fuggi da Foggia’ per dire ‘Fuggi a Foggia’. La gente bisogna frequentarla e le persone conoscerle, come ho fatto in questi anni, io che non sono del posto ma vengo da S. Severo.

Dice questo nonostante le classifiche sulla qualità della vita?

Se guardiamo gli indicatori, Foggia sta meglio di Matera, per esempio, che pure è capitale europea della cultura.

Lei dal gruppo originario con cui ha fatto la campagna elettorale si è distaccata nel tempo. Come mai?

Ho un sereno rapporto con tutti i consiglieri comunali e con l’onorevole Paolo Agostinacchio, cui mi lega un’antica amicizia.

Dopo 10 anni di governo di centrosinistra, crede che il suo assessorato abbia avuto un’identità più vicina alla destra?

Ho lavorato bene con tutti senza portare l’ideologia in assessorato. Al concerto della Pace, inaugurato dal sindaco Paolo Agostinacchio, abbiamo avuto ospiti come Piovani, Ornella Vanoni, Toquinho, ci dovevano preoccupare che fossero artisti all’altezza. Per altri, magari, non c’è stata l’occasione. Il giorno delle Foibe ci sono stati convegni, come per la memoria della Shoah. Anche un incontro in sala consiliare sui 100 anni dalla Prima guerra mondiale.

Cosa pensa del “tirare a campare” negli ultimi due anni della sua amministrazione?

Il responso delle urne nel 2014 era chiaro, il governo al centrodestra, che l’ha portato avanti fino alla fine. Quando un’amministrazione cade, come a Torremaggiore, si va incontro al caos.

E’ d’accordo con la ricandidatura del sindaco Landella? Ha già detto che si ricandida, e poi perché non dovrebbe farlo.

Lei in famiglia ha respirato aria di politica sin da piccola. Che cosa le è rimasto dell’esperienza di suo padre?

Le nostre esperienze non sono sovrapponibili, ovviamente, né mi sono impegnata in politica per la prima volta in base al nome che porto. Da lui ho imparato la passione, diceva che bisogna sempre appassionarsi a ciò in cui si crede, mi ha lasciato un messaggio di onestà morale e intellettuale.

Si candiderebbe a sindaco di S. Severo l’anno prossimo, come si vocifera?

Non è questo l’auspicio che metterò sotto l’albero.

Anche Musumeci, dalla Sicilia, e Gianni Alemanno, dicono negli ambienti informati, tiferebbero per lei

Ci conosciamo da una vita. Non ci sto pensando, ripeto, a S. Severo in questi anni ho seguito le vicende politiche. Molti giovani consiglieri comunali hanno fatto una costruttiva opposizione a Miglio, e si sono distinti, penso a Stefanetti, a Matarante, a Lallo.

Anche Rosa Caposiena, di Forza Italia, potrebbe candidarsi a primo cittadino. Siete antagoniste?

Assolutamente no, la stimo, siamo amiche, ha svolto un ruolo eccellente dai banchi dell’opposizione.

San Severo è la terra d’origine della Lega, almeno per percentuali alle regionali del 2015. Ma è divisa fra vecchi e nuovi ingressi

Non credo che bisogna mettere da parte chi ha una storia politica, non sono per la rottamazione.

Nei grandi centri, da Foggia a San Severo, i sindaci donna sono pochissimi, è più facile raggiungere l’obiettivo nei piccoli centri

Non vorrei diventare sindaco in base ad un’appartenenza di genere. Intanto devo concludere il mio mandato da assessore nella città che mi ospita, a cui sono molto grata, e al sindaco, a cui devo molto.

A cura di Paola Lucino,

Foggia 21 dicembre 2018