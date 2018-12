Manfredonia. “Natale in centro”

Di:

Manfredonia, 21 dicembre 2018. Per le imminenti festività di fine anno a Manfredonia arriva “Natale in centro”, programma di animazione musicale e ricreativa lungo Corso Manfredi, organizzato dal Gal DaunOfantino in collaborazione con i commercianti di Corso Manfredi e con il patrocinio del Comune di Manfredonia.

Nella settimana caratterizzata dall’attesa e dai festeggiamenti del Natale e del Capodanno, sono in programma cinque giornate – 22,23,24,29 e 30 dicembre – che vedranno protagonisti artisti sipontini con l’obiettivo di animare il centro storico della città ed allietare il clima delle imminenti festività, rendendo più appetibile il cuore commerciale della città a favore di esercenti, cittadini ed acquirenti.

Musica per tutti i gusti – i vari generi musicali avranno come file rouge le melodie natalizie riarrangiate in chiave originale – ma non solo. Infatti, tra gli appuntamenti più importanti, vi è quello con la solidarietà e l’inclusione sociale a cui il Gal DaunOfantino ha voluto dare ampio spazio attraverso una festa con i ragazzi dell’Anfass (in programma sabato 22 dicembre a partire dalle ore 18.30) in Piazza del Popolo, con animazione e tanto divertimento (con la collaborazione di “Pinocchio Animazione”).

“Gli angoli e gli scorci più suggestivi del centro storico di Manfredonia – dichiara Michele D’Errico, Presidente del Gal DaunOfantino – , saranno valorizzati con esibizioni estemporanee di musicisti ed artisti capaci di evocare la magica e dolce atmosfera del Natale. Un gesto semplice e concreto per essere accanto agli imprenditori ed operatori economici della città con i quali stiamo intraprendendo un importante percorso di condivisione e crescita, ai quali vanno i nostri sentiti ringraziamenti per aver ideato e promosso quest’attività di animazione natalizia, che aiuterà la città a respirare e percepire un gioioso ed accogliente clima di festa”.

“Natale in centro” – Il Programma

Sabato 22 Dicembre ore 18.30-21.30

– Larghetto dei Celestini -Duo Elisabetta Lo Console (Flauto) e Simona D’Antuono (Arpa)

– Vodafone Store e Caramellaio – Antonio Lorussi

– Piazza del Popolo, Festa di Natale con i ragazzi dell’Anffas.

– Quore – Sax live e animazione

– Piazza Chiesa Stella – Luigia Ciociola (voce), Maurizio Zambino (percussioni) , Daniele Rinaldi (chitarra)

Domenica 23 Dicembre ore 18.30-21.30

– Larghetto dei Celestini – Duo Michele Bottalico (voce) e Francesco Magistro (chitarra)

– Piazza Chiesa Stella – Trio Alessio Trotta (Drums), Manuela Guerra (Piano), Gianluca Di Fiore (Guitar)

Lunedì 24 Dicembre ore 11.00-13.30

– Larghetto dei Celestini – Matteo Marasco (Sax)

– Piazza Chiesa Stella – Peppino De Salvia

Sabato 29 Dicembre ore 18.30-21.30

– Vodafone Store e Caramellaio – Antonio Lorussi

Domenica 30 Dicembre ore 18.30-21.30

– Largo Celestini – Matteo Marasco (Sax)

– Piazza Chiesa Stella – Duo Maria e Vincenzo D’Oria

Gal DaunOfantino