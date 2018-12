Di:

Monte Sant’Angelo, 21 dicembre 2018. Alle ore 01.40 del 19 dicembre una pattuglia del locale Comando Stazione, insospettiti dalla presenza per le strade del paese di una autovettura non nota e con 4 persone a bordo, la seguiva anche in considerazione che i 4 cercavano di dileguarsi per eludere il controllo. Gli stessi sono stati bloccati mentre cercavano di guadagnare la strada per Manfredonia.

L’autista riferiva essere roba sua pur facendo il bracciante agricolo, non forniva quindi una spiegazione convincente sia perché tra tronchesi e cacciavite vi erano anche 2 piedi di porco, una chiave grimaldello ed uno “spadino”.

Inoltre sia lui che i restanti uomini avevano precedenti specifici per furto e rapina.

Perquisite persone e mezzo, all’interno di quest’ultimo è stato rinvenuto un trolley blu che conteneva diversi arnesi da scasso. Quindi V. F. V di anni 41 è stato denunciato per possesso di chiavi alterate, grimaldello ed arnesi atti allo scasso. Lo stesso e C. A di 23 anni, M. L di 28, R. C. F. di 28, sono stati segnalati per il foglio di via obbligatorio dal comune di Monte Sant Angelo.

