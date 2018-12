Nuovo Commissariato della Polizia, convenzione tra Miglio e Mariani

Di:

San Severo. Importante sottoscrizione questa mattina presso la Prefettura di Foggia. Il Sindaco della città di San Severo avv. Francesco Miglio e S.E. il Prefetto dott. Massimo Mariani hanno firmato la convenzione per la costituzione del diritto di superficie di un suolo di proprietà comunale nei pressi del Comando della Polizia Locale in Via Terranova a beneficio del Ministero dell’Interno che realizzerà in tempi brevi il nuovo Commissariato della Polizia di Stato e quello per il Distaccamento della Polizia Stradale.

“E’ stato un momento importante per la nostra comunità proprio alla vigilia delle festività – dichiarano il Sindaco Miglio e l’Assessore alla Sicurezza Michele Del Sordo – abbiamo così concluso positivamente un lungo iter burocratico avviato nei mesi scorsi. Ringrazio il signor Prefetto per la grande collaborazione e ribadiamo ancora una volta con i fatti concreti che quest’Amministrazione ha messo in campo ogni strategia utile avente come obiettivo sicurezza, rispetto di norme e regole ed il vivere in maniera civile. La costruzione del nuovo commissariato consoliderà la presenza delle forze di polizia sul nostro territorio e rafforzerà ordine e vivibilità nella nostra San Severo”.

A seguito della sottoscrizione della convenzione ora Il Provveditorato delle Opere Pubbliche di Napoli redigerà il progetto. Ricordiamo che il finanziamento messo a disposizione dal Ministero ammonta a 3 milioni e mezzo di euro.