San Marco in Lamis, maestre d’asilo da più mesi senza stipendio

San Marco in Lamis, 21 dicembre 2018. Maestre d’asilo da più mesi senza stipendio. La notizia è di quelle sconcertanti ed arriva direttamente dall’aula consiliare del Comune di San Giovanni Rotondo. E questo a seguito di una recente seduta consiliare. A sollevare il problema ci ha pensato, per conto dell’opposizione, la consigliera comunale, Daniela Di Cosmo, avvocato. Lo ha fatto con una interpellanza rivolta al sindaco, Costanzo Cascavilla (vedi foto). Questa volta, in veste anche di Presidente dell’Ambito Territoriale di San Marco in Lamis. Gli si chiede perché da circa sette – otto mesi il personale dell’asilo in parola, operante nella città vicina è senza stipendio.

Per di più al riguardo ci sarebbe un comportamento contradditorio di figli e figliastri. Ossia che le maestre di San Giovanni, a differenza delle colleghe vicine, sarebbero “puntualmente remunerate”. Inoltre, l’interrogante ricorda che il “mancato rispetto delle retribuzioni” comporterebbe la “revoca della concessione”, invitando all’uopo l’interrogato “a vigilare su questa spiacevole situazione”. Altri, in paese non si spiegano il perché di questa vicenda, che si presume di carattere esclusivamente sammarchese, si debbano interessare gli eletti della città di P.Pio e non quelli locali.

A cura di Antonio Del Vecchio,

21 dicembre 2018