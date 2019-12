Manfredonia, Lunga Vita al Natale e a chi ama il proprio lavoro

Manfredonia, 20 dicembre 2019

Una visita a sorpresa alla sede di Manfredonia della A & G Vitulano. L’occasione degli auguri è sempre un buon motivo per salutare persone che non vedi personalmente. In questi giorni le aziende sono senza fiato per la grande mole di lavoro che si accumula in queste giornate prefestive natalizie. Infatti, impegati e operai erano tutti affaccendati a sbrigare il proprio compito. Per intenerire la segretaria in accettazione affinchè abbreviasse i tempi di attesa, ho raccontato di essere stato ricevuto dal vescovo in brevissimo tempo. Miracolo è il Natale che rende tutti più buoni. Infatti, in fila per due come i famosi “44 gatti” sono stati presi dalla voglia di esternare la gioia di condividere gli auguri.

Lunga vita al Natale, anche cantando.

Intanto, telefoni, cercapersone e messaggi squillavano mentre rappresentanti di commercio e autotrasportatori aumentavano i tempi di attesa. Come in una grande orchestra, ognuno dei presenti, contemporaneamente, ha ripreso il proprio lavoro. In armonia, in sintonia e con la gioia nel cuore di chi ama la propria azienda.

Auguri a tutta la “squadra Vitulano”