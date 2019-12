, 21 dicembre 2019. Indagini in corso in seguito al tentato assalto al bancomat della Credem in via Dante a Cagnano Varano.

Come riporta foggiatoday, i fatti sono avvenuti la scorsa notte, intorno alle 3.

“I carabinieri hanno acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza dell’istituto di credito”.