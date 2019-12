Calcio, il Manfredonia affronta il Borgorosso Molfetta

Arbitrerà il signor Capotorto Alex (sezione di Taranto) il match Borgorosso Molfetta-Manfredonia, valido per la sedicesima giornata del campionato di promozione pugliese girone A, in programma domenica 22 dicembre 2019 alle 11.00, presso lo Stadio Paolo Poli del paese citato.

L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Maiorano Vincenzo e De Marzo Mario (sezione di Bari.) Il Manfredonia ha 43 punti in classifica, il Borgorosso Molfetta 23. I delfini dovranno necessariamente vincere la sfida, per rimanere in vetta.

I Convocati

Nell’ultima seduta di rifinitura svoltasi venerdì pomeriggio allo Stadio Miramare, Mister Agnelli, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Borgorosso Molfetta:

1)Ferrazzano

2)Morgillo

3)Clemente

4)Ciuffreda

5)Basta

6)Di Noia

7)Armiento

8)Telera

9)De Filippo)

10)Sementino

11)Mastropasqua

12)Laboragine

13)Stoppiello

14)Eletto

15)Cicerelli

16)Peres

17)Roberto

18)Trotta

19)Grumo

20)Prota

21)Olivieri

Classifica Aggiornata

Manfredonia 43

United Sly 40

Vigor Bitritto 34

Real Siti 27

Borgorosso Molfetta 23

Castellaneta 22

Ginosa 22

Canosa 21

Grottaglie 19

Nuova Spinazzola 19

Norba Conversano 17

Rutiglianese 17

Noicattaro 15

Don Uva 11

Sporting Apricena 9

FC Capurso 0

Quadro Completo Della Sedicesima Giornata

Noicattaro-Grottaglie

Castellaneta-Canosa

Borgorosso Molfetta-Manfredonia

Don Uva-Norba Conversano

FC Capurso-Real Siti

United Sly-Rinascita Rutiglianese

Ginosa-Sporting Apricena

Nuova Spinazzola-Vigor Bitritto