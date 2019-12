Collegamenti con Gargano Nord, sindacati “Trasporto su ferro Foggia-San Nicandro azzerato”

Così in una nota stampa i referenti della Cgil Foggia, del Coordinamento Cdl San Severo e della Filt Cgil Foggia – Bat: Maurizio Carmeno, Gino Annolfi, Rino Dinoia.

LA LETTERA

“Gentile Presidente, Gentile Assessore,

la recente rivisitazione dei servizi di trasporto su ferro che collegano San Severo e Foggia al Gargano Nord, a partire dal 15 dicembre scorso, ha sollevato un vivo allarme tra Enti e Istituzioni, Comunità e Associazioni del Territorio per la scarsa attenzione dimostrata nei confronti della popolazione tutta.

In sostanza si limita quasi completamente il trasporto su ferro alla tratta Foggia-San Nicandro coprendo la restante parte attraverso autobus.

Anni di investimenti, scelte virtuose e condivise, che prevedevano lo sviluppo e la modalità green della via ferrata, almeno fino a Peschici, spazzati via con una disinvoltura che non trova giustificazione.

Sembra quasi il ripetersi di quanto accaduto per la tratta ferroviaria Foggia – Manfredonia: l’avvio di un processo di forte ridimensionamento senza dichiararlo ai danni di una comunità a cui era destinato un piano di mobilità che prevedeva ben altro e che ancora l’intero territorio persegue.

È pertanto vivo interesse della CGIL tutta sollevare la questione, fortemente sentita dalle popolazioni coinvolte, nella competente sede istituzionale regionale, chiamando a raccolta Sindaci, Associazioni, Enti e Forze Sociali presenti sul territorio al fine di tutelare lo sviluppo legato al turismo ed il diritto alla mobilità e sostenibilità ambientale.

In assenza d’immediato riscontro, occorrerà

lanciare entro gennaio una petizione popolare per chiedere l’immediata riattivazione delle corse su ferro dell’intera rete della Garganica;

sostenere un ampliamento del numero delle corse su ferro come era nei programmi finanziati dalla Comunità Europea (messa in sicurezza e velocizzazione dell’intera Rete);

salvaguardare la vocazione turistica dei nostri territori preservando i presidi che lo caratterizzano: la ferrovia “marca” il Gargano dai lontani anni 30;

promuovere la mobilità su ferro per evidenti ragioni legate alla sostenibilità ambientale e per decongestionare il traffico su strada;

programmare/prevedere a breve, ove necessario, azioni di protesta sia in loco che presso la competente sede regionale.

Al fine di valutare proposte e progetti condivisi va individuato da subito un tavolo di “concertazione sociale” con tutti gli attori, pubblici e privati, a partire dai Sindaci coinvolti e dall’Ente Parco, interessati alla tutela e al corretto sviluppo dei nostri territori”.