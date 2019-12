Concorso a cattedra Diritto amministrativo, piena assoluzione per Follieri

Foggia, 21 dicembre 2019. Con la formula più ampia prevista dal nostro Codice di procedura penale, il già docente e prorettore dell’Università di Foggia Enrico Follieri è stato assolto da ogni imputazione a suo carico nell’ambito del procedimento che doveva stabilirne le eventuali responsabilità in merito all’esito di una selezione da docente. In particolare Follieri era stato denunciato in qualità di componente della commissione esaminatrice del concorso da ordinario di Diritto amministrativo, bandito nel 2016 (Decreto rettorale n. 1166) per necessità didattiche del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Foggia.

Il concorso fu vinto da Vera Fanti, ma contro l’esito della selezione la candidata Francesca Cangelli ricorse sia alla giustizia amministrativa che a quella ordinaria per presunte irregolarità. Per accelerare le procedure e giungere più rapidamente a un pronunciamento, lo stesso Follieri aveva chiesto – e ottenuto – di farsi giudicare con la formula del rito abbreviato. E qualche giorno fa è arrivata la sentenza del Tribunale di Foggia, che ha assolto Follieri con la formula più ampia prevista («il fatto non sussiste») dalle accuse che gli erano state contestate.

Questa assoluzione si aggiunge a quella del 5 luglio 2018, quando il TAR Puglia (Sez. I, n. 1016) rigettò il ricorso proposto sempre da Francesca Cangelli e sempre in opposizione alla nomina di Vera Fanti come ordinario di Diritto amministrativo. Il TAR Puglia, in quella occasione, evidenziò il favorevole pronunciamento dell’Autorità nazionale anti corruzione (29 marzo 2017, delibera n. 384) che, chiamata ad esprimersi sulla compatibilità dei componenti della commissione esaminatrice del concorso, la giudicò in sintonia con le Leggi vigenti.