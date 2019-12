Corda “Con il Gladiator la gara più difficile dell’anno”

. “Domani è la partita più difficile dell’anno dal punto di vista mentale, il periodo natalizio è sempre una insidia e potrebbe distogliere l’attenzione dall’obiettivo principale, ossia vincere.”

Foggia con qualche problema in difesa, tra squalifiche e infortuni. “Affrontiamo una squadra insidiosa ed esperta che sa il fatto suo, sarà fondamentale come sempre l’approccio dal primo minuto. Avremo delle defezioni importanti domani, soprattutto in difesa. Ma non voglio forzare i tempi di recupero, domani vedrete chi giocherà dietro”.

Importante sarà l’approccio del pubblico, in vista del periodo natalizio.

“Mi aspetto uno stadio pieno, abbiamo bisogno di tutti i nostri tifosi per vincere e mantenere la vetta della classifica”.

Area Comunicazione

Tutte le dichiarazioni nel video della conferenza stampa