“Foggia For Children“ per i satanelli di mister Corda

Il Calcio Foggia 1920 infatti, coerentemente con il proprio DNA, in occasione del match casalingo con il Gladiator di domenica, scenderà in campo con una maglia da gara speciale, dove al centro campeggerà uno “sponsor” molto particolare: “Foggia For Children“.

Progetto di inclusione sociale e di tutela della salute, attraverso la pratica sportiva ed il monitoraggio socio-psico-pedagogico del minore, “Foggia For Children” è riconducibile all’associazione di scopo costituita tra “Foggia Social Club”, “IL CUORE onlus” ed “E.R.A.” Provinciale di Foggia e presieduta da Gino Di Pietro.

Le maglie verranno poi messe all’asta con lo scopo di raccogliere fondi necessari per venire incontro alle varie richieste di associazioni dedicate alla tutela dei minori.

Testimonial dell’iniziativa sarà Pino Campagna, noto cabarettista foggiano e dal cuore rossonero.

Tutti i dettagli dell’operazione verranno resi noti durante la conferenza stampa di presentazione del progetto “Foggia For Children”, in programma sabato mattina (h 11:00) presso la Sala Conferenze “A. Fesce” dello Zaccheria.

