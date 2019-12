Foggia. Nasce una nuova stella nella pesistica: Vittoria Monaco

Foggia, 6 12 2019 – comunicato stampa – Il

Numerosi atleti tesserati, di entrambi i sessi e di tutte le età, si sono sfidati in questa gara, per vedere premiati i risultati di un allenamento protratto nel tempo.

L’allenatore del settore è il maestro Giuseppe Mancusi, di 59 anni, già campione mondiale, detentore di vari record, nel power lifting ha sollevato 275 kg di panca e 355 kg di squat.

Un mito di questo sport, che nonostante l’età, non più giovanissimo, meditava di partecipare al prossimo campionato mondiale e ovviamente di vincere nella sua categoria quella degli OVER. Mancusi che dall’età di 11 anni, solleva pesi, iniziò la pesistica nella palestra storica di Vincenzo Veneziano, la sua prima gara all’età di 12 anni, oggi pesa 140 kg, ed è alto 1,79 mt.

Lui afferma 100% naturale, solo energia e tanto allenamento. E’ impiegato nella gestione del verde pubblico, con la cooperativa privata “Tre Fiammelle”, giardiniere nelle scuole pubbliche, suo figlio Salvatore, sembrerebbe essere il suo erede sportivo più prossimo, a soli 24 anni, da 2 anni si allena, seguendo i consigli di suo padre, panca poco meno di 230 kg, e squat 260 kg. con un peso corporeo di 115 kg, e un altezza di 1,87, tra poco raggiungerà e supererà il suo maestro? Vedremo. La premiazione degli atleti è stata curata dei giudici nazionali della WDFPF specialisti nella materia: Enzo Calabrese giudice Nazionale, Francescoantonio e Giuseppe Mancusi giudice internazionale, consigliere e responsabile tecnico della Puglia, presidente Sud Italia e Alessandro Novelli giudice Nazionale. Nella manifestazione ospite d’onore che ha premiato i giovanissimi, dopo una sua esibizione il pluricampione del mondo Mauro Mastropasqua, che vanta 10 titoli italiani, dieci titoli europei, 7 titoli mondiali vinti di cui: 2 titoli nel 1995 a Graz e nel 1996 a Vienna in Austria, nel 1997 ottennene un record mondiale in Inghilterra, nel 2000 primo classificato a Graz in Austria, nel 2001 a Vienna, nel 2004 record mondiali in Belgio, stesso record nel 2005 in Germania con 60 anni di sport agonistico è uno dei maggiori esponenti mondiali nel settore. Durante la manifestazione sono stati selezionati i mogliori atleti per partecipare alle prossime competizioni nazionali, si sono distinte le atlete che si sono sfidate nei pettorali e il sollevamento del peso sulla gambe (SQUAT) del peso di 130 KG (eseguite 3 volte di fila) ,150 kg , 170 kg e in ultima 180 kg all’età di 76 ANNI appena compiuti e 60 anni di carriera sempre da vincitore. I riflettori sono puntati su Vittoria Monaco di 48 anni è lei la più forte nella pesistica, e su di lei punta il team per vincere i prossimi campionati nazionali. Da sempre gli atleti foggiani si sono distinti a livello internazionale e mondiale…la tradizione continua!

Gli atleti classificati come primi su 20 atleti partecipanti tra Foggia, Trani e Bisceglie (Bat)

Nella categoria femminile:

BARILE NADIA- Di peso corporeo 65 kg ha sollevato 53 kg di bench press e 73 kg di Squat.

CUPO RITA- Di peso corporeo 63 kg ha sollevato 45 kg di bench press e 75 kg di Squat

MONACO VITTORIA- Di peso corporeo 47 kg ha sollevato 30 kg di bench press e 65.5 kg di Squat

Nella categoria maschile:

LONGO SALVATORE di anni 10- Di peso corporeo 48 kg ha sollevato 22.5 kg

CORTELLINO DOMENICO di anni 15- Di peso corporeo 62 kg ha sollevato 65 kg

BONDANESE VINCENZO- Di peso corporeo 68 kg ha sollevato 92 kg di bench press e 105 kg di Squat

CUPO VINCENZO-Di peso corporeo 76 kg ha sollevato 110 kg di bench press e 150 kg di Squat