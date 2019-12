Lega, cambia statuto. Salvini, ‘Inizio di un bellissimo percorso’

“Oggi, è il battesimo di un movimento che ha“. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini, arrivando al. Salvini è arrivato all’Hotel Da Vinci di Milano con un presepe in mano donato, ha detto, da artigiani campani.

Il senatore leghista Roberto Calderoli è intervenuto al congresso per illustrare le modiche che saranno apportate allo statuto. “La Lega è diventata nazionale, lo dico rispetto a chi ha nostalgia della Lega Nord che in Italia due terzi dell’elettorato è al centro e al sud – ha detto -, quindi se vogliamo cambiare le cose dobbiamo prendere i voti anche di quella parte del Paese”. “Siamo e restiamo un partito popolare, che sta vicino alla gente, motivo per cui tanti oggi votano la Lega – ha continuato -. (ansa)