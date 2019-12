Ordine TSRM-PSTRP provincia Foggia: neo commissioni d’Albo

L’Ordine TSRM-PSTRP delle provincia di Foggia dà il benvenuto alle neo elette Commissioni d’Albo, insediatesi ufficialmente la settimana scorsa, presentando i commissari e le relative cariche distribuite al loro interno, augurando buon lavoro e una serena e proficua collaborazione.

Cda Assistenti Sanitari:

NESTA MARIA (Presidente)

BRAMANTE VITTORIO (Vicepresidente)

BORAZIO COSTANTINA (Consigliere)

PESCE DANIELA (Consigliere)

SPONCICHETTI NICOLE MICHELA (Consigliere)

Cda Dietisti:

BUCCINOTTI MARIA CARMELA (Presidente)

DI PALMA ANTONELLA (Vicepresidente)

CICCONE ANTONIA ADDOLORATA (Consigliere)

LOVINO ANNA RITA (Consigliere)

SACCO ANGELA MARIA ELISABETTA (Consigliere)

Cda Educatori Professionali:

SEMENTINO MICHELE (Presidente)

DEL VISCOVO GIUSEPPINA (Vicepresidente)

DE VITA ANNA ROSA (Consigliere)

DEL GROSSO VITTORIA (Consigliere)

RONDINELLA IDA (Consigliere)

Cda Fisioterapisti:

GUERRIERI SALVATORE (Presidente)

CONTICELLI GIULIO (Vicepresidente)

CISTERNINO GRAZIA (Consigliere)

POPPA LUIGI (Consigliere)

SOLAZZO LUCIA (Consigliere)

Cda Igienisti Dentali:

DAMATO RUGGIERO (Presidente)

SINESI ANTONIA (Vicepresidente)

D’AMBROSIO ROSA ANNA (Consigliere)

GROSSI ANNA (Consigliere)

PAGANINI CLAUDIO (Consigliere)

Cda Logopedisti:

CRINCOLI SERENA (Presidente)

D’ANDREA RAFFAELLA (Vicepresidente)

DI CANDIA MARIA ILARIA (Consigliere)

MINELLI VAENTINA (Consigliere)

SERRACCHIA ROSSELLA (Consigliere)

Cda Tecnici di Neurofisiopatologia:

FANIA ANTONIO (Presidente)

DRAISCI MICHELE (Vicepresidente)

DEL VECCHIO LORENZO (Consigliere)

DONATACCI MICHELE (Consigliere)

RENNA VALENTINA (Consigliere)

Cda Tecnici della Prevenzione nell’Ambiente e nei Luoghi di Lavoro:

BIZZARRO GIOVANNI (Presidente)

TURCHIANO DOMENICO (Vicepresidente)

ARGENTILE ANTONIO (Consigliere)

FINI MICHEE (Consigliere)

IATESTA GIACOMO (Consigliere)

Cda Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico:

FIORELLA ANTONIO (Presidente)

DI CARLO ALESSANDRA (Vicepresidente)

CHIORAZZI ROSA RAFFAELLA (Consigliere)

D’ALESSANDRO DAVIDE (Consigliere)

TOLVE FRANCESCO (Consigiere)

Cda Tecnici Sanitari di Radiologia Medica:

MAZZA ANNA (Presidente)

BISCEGLIA AMALIA (Vicepresidente)

D’ERRICO FRANCESCO (Consigliere)

PATRIZIO ANTONIO (Consigliere)

PLACENTINO MICHELE (Consigliere)

Cda Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva:

MONTEMITRO MATTEO (Presidente)

DE SANTIS GRAZIA PIA (Vicepresidente)

FERRARACCIO MARIA (Consigliere)

ONESTO LUIGIA (Consigliere)

PALLADINO RACHELE (Consigliere)

Sono, invece, ancora da eleggere i singoli rappresentanti delle seguenti Professioni Sanitarie: Ortottisti Assistenti in Oftalmologia, Tecnici Audiometristi, Tecnici Audioprotesisti, Tecnici della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare, Tecnici della Riabilitazione Psichiatrica, Tecnici Ortopedici, Terapisti Occupazionali e Podologi. In attesa delle elezioni suppletive, che andranno a ristabilire l’equilibrio del Consiglio Direttivo dell’Ordine TSRM-PSTRP, si invitano i professionisti afferenti alle professioni sanitarie sopraelencate di farsi avanti e contattarci in modo tale da essere presenti e definire assieme le modalità di “sorteggio”.

