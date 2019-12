, 21 dicembre 2019. Scambio di auguri in casa Lega: si è tenuto ieri, 20 dicembre, il tradizionale scambio di auguri presso la segreteria politica foggiana dell’Europarlamentare Andrea Caroppo di Viale XXIV Maggio, alla presenza di numerosi amministratori della Lega, attivisti, iscritti e simpatizzanti.

Durante la serata, l’Europarlamentare pugliese, ha fatto un bilancio dell’anno che va a concludersi, ricco di soddisfazioni per la Lega, ed ha lanciato le basi per il nuovo anno, dal quale ci si attende soddisfazioni ancora più grandi, in primis dalla liberazione della Puglia dal malgoverno della sinistra con le elezioni di maggio, alle quali il centrodestra si presenterà unito, sapendo esprimere il miglior candidato per battere Emiliano.

