Sindrome di Prader Willi, solidarietà Casa Santa Claus a Foggia

Foggia – Via Duomo, 17: Nasce quest’anno Casa Santa Claus. La Casa di Babbo Natale che assume i toni e le forme di un volontariato nuovo, diverso da quello promosso nei gazebo per strada. Un volontariato che accoglie, promuove e intrattiene con l’obiettivo di sostenere e aiutare, in particolare, i bambini e i ragazzi affetti dalla sindrome di Prader Willi.

L’iniziativa è partita dall’associazione foggiana Francesco Pio Onlus nata, come ci racconta la sua presidente, Olga Cristantelli, nel 2007 “Ad un anno di distanza dalla nascita della mia bambina nata proprio con sindrome di Prader Willi”.

Nel 2006, quando nacque la sua piccola, Olga dovette ritrovarsi a fare i conti con una triste realtà: nessuno, nel Sud Italia, conosceva abbastanza o sapeva ben definire i sintomi che caratterizzavano i disturbi di cui soffriva la sua bambina. Intraprendere un viaggio della speranza alla ricerca di uno specialista che potesse formulare una diagnosi e dare indicazioni sulle cure si rivelò, dunque, come l’unica scelta possibile.

Nel giro di qualche mese la diagnosi arrivò. A Modena.

La piccola soffriva di sindrome di Prader Willi.

Malattia genetica causata da un’anomalia del cromosoma 15, tale sindrome colpisce in egual misura entrambi i sessi e insorge, secondo gli studi, con una frequenza pari ad un caso su 20000 fino ad un caso su 50000. Malattia rara, quindi.

E che è importante riconoscere perché si possa diagnosticare in modo precoce e tempestivo.

I ragazzi e i bambini affetti da tale sindrome, in genere, nascono con una ipotonia muscolare marcata, difficoltà nell’alimentazione, ritardo nell’assumere la posizione seduta, nel deambulare, nella fonazione e nello sviluppo muscolare.

L’associazione Francesco Pio Onlus, fortemente voluta da Olga Cristantelli e da suo marito, nasce, quindi, con l’intento di cercare, trovare, creare dei sostegni nel territorio per tutti coloro che sono affetti da tale sindrome, sia a livello di cura che a livello di assistenza, ed anche per le loro famiglie.

“Per caso mi sono trovata nel reparto di Pediatria di Casa Sollievo della Sofferenza” racconta la stessa Olga a Statoquotidiano “il cui primario aveva sentito parlare della sindrome di Prader Willi e si è mostrato disponibile a seguire i ragazzi confluiti presso il centro Francesco Pio”.

Organizzare un centro di questo tipo non è una passeggiata. È necessario trovare le adeguate professionalità mediche, dall’oculista all’ortopedico, dal fisiatra al cardiologo, dal neurologo al neuropsichiatra. Questo al fine di sostenere il complesso percorso sanitario dei bambini affetti dalla sindrome di Prader Willi. Perché non esiste una cura per tale malattia, ma almeno, con l’aiuto di tali specialisti, diventa possibile contenerne i sintomi e gli effetti.

SANTA CLAUS A FOGGIA (PH DANIELA IANNUZZI)

Molti ragazzi hanno problemi di natura psicologica o psichiatrica o neuropsichiatrica e periodicamente hanno necessità di confrontarsi con specialisti e fare percorsi di tipo riabilitativo anche a livello cognitivo. “Noi abbiamo avuto la fortuna di trovarne sul territorio” le parole fiduciose di Olga.

Sono 40, ad oggi, i ragazzi di cui si occupa l’associazione Francesco Pio e provengono da tutta la Puglia.

Periodicamente “organizziamo degli incontri a Foggia perché qui abbiamo la sede legale dell’associazione. E progettiamo insieme le attività da svolgere di volta in volta”.

Quest’anno, proprio in virtù del fatto che ci sono ragazzi che vengono da vari punti della regione, e per evitare che stessero fuori, esposti al freddo, per promuovere l’operato della loro associazione, ecco la nuova idea. “Trasformare il gazebo in una casa, appunto la casa di Santa Claus, all’interno della quale noi proponiamo gli oggetti che i ragazzi realizzano con l’aiuto dei volontari che collaborano con l’associazione”.

L’associazione, infatti, vive di contributi liberali, come quelli che vengono dalle famiglie, da sostenitori che già offrono il loro aiuto finanziario.

E lavora in rete. “Siamo coperti su tutto il territorio nazionale attraverso associazioni regionali che si occupano a loro volta di favorire la conoscenza della sindrome e il sostegno a coloro che ne sono affetti”.

E nel sud Italia, in provincia di Salerno, sta nascendo finalmente la prima casa dedicata alla sindrome di Prader Willi. Questo attraverso l’associazione ‘La Collina’, di Salerno appunto, in collaborazione con associazione Puglia e altre associazioni rappresentative delle regioni limitrofe. “L’obiettivo” racconta ancora Olga “è quello di creare un’oasi per offrire sostegno a livello anche emotivo per famiglie che hanno a che fare con situazioni difficili. Perché seguire un malato affetto da sindrome di Prader Willi non è semplice, richiede un notevole dispendio di denaro, energie e risorse”.

Il grande progetto per il futuro che viene dalla presidente dell’associazione Francesco Pio, a rappresentare tutti i genitori di bambini con problemi di salute, starebbe nel desiderio di salute per il proprio figlio. O, almeno, nella possibilità di creare per i propri figli le basi per un futuro senza la propria famiglia, senza i genitori. “Stiamo seguendo, per esempio, l’elaborazione di progetti di vita indipendente” ci dice Olga. Ossia i cosiddetti Pro.V.I., volti alla costruzione e alla realizzazione di un progetto globale di vita indipendente per le persone disabili attraverso il finanziamento di quelle misure e tecnologie necessarie per sviluppare l’autonomia e abbattere le barriere, non solo architettoniche ma anche immateriali, utili all’inserimento socio-lavorativo.

Ma importante anche la sinergia tra le associazioni di volontariato del territorio locale. “Mi piacerebbe che a livello di territorio di Foggia e provincia” sottolinea infatti Olga “le associazioni che si occupano di malati, disabili, fossero un po’ più unite. Ogni associazione, ad oggi, viaggia per fatti propri non creando quelle sinergie che sarebbero utili e necessarie”.

Bisognerebbe, inoltre, investire di più sulle figure degli educatori e su una maggiore conoscenza fella sindrome di Prader Willi nelle scuole, la sollecitazione finale della presidente dell’associazione Francesco Pio Onlus di Foggia.

Daniela Iannuzzi