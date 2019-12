Suora violentò ragazza poi suicida, pena definitiva

E’ definitiva la condanna aper violenza sessuale per una ex suora che abusò di una ragazza di Busto Arsizio (Varese) che si suicidò a 26 anni, nel 2011. La stessa deve andare in carcere, perché il reato è ‘ostativo’ alla sospensione della pena per la concessione di una misura alternativa alla detenzione.

La Cassazione oggi ha rigettato il ricorso della difesa rendendo definitiva la pena. La famiglia della vittima era parte civile, assistita dall’avvocato Tiberio Massironi. Stando agli atti del processo, la ragazza aveva subito le ‘attenzioni’ dell’imputata, che apparteneva alle Figlie di Maria Ausiliatrice, già quando era minorenne, per poi instaurare con lei una relazione, fino al 2011, quando si era suicidata. La giovane era stata violentata dalla suora proprio poche settimane prima di morire. (ANSA)