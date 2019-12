“Una bella vittoria della marineria di Manfredonia”

, 21 dicembre 2019. Una nuova era si staglia sopra laduramente colpita in questi ultimi tempi si può dire ormai in tutti i settori. La regia vincente di questa attuale squadra è senza dubbio il commissario straordinario Vincenzo Piscitelli, il quale ha operato in sintonia col Prefetto di Foggia, a cui si sono rivolti in maniera convinta tutta la Marineria della Città per la risoluzione di diverse problematiche afferenti il carattere locale. Dunque un proficuo dialogo con la Capitaneria di Porto, ovvero il suo comandantee il rappresentante dei pescatori l’avv., e i risultati non sono mancati.

I punti sul tavolo molteplici racchiusi “Con l’adozione della nuova ordinanza questo Comando si prefigge, oltre al recepimento di quanto rappresentato, di garantire che le manovre di ingresso ed uscita dal porto avvengano nel rispetto delle previste regole afferenti la sicurezza della navigazione ovvero nel corretto svolgimento delle attività di polizia marittima che questo Comando svolge a tutela della risorsa ittica. La nuova ordinanza a far data dal 01 gennaio 2020 abrogherà le ordinanze n°13/2010 e n°02/2019 e regolamenterà, come detto, le modalità di chiamata per i pescherecci che effettuano l’ingresso e l’uscita dal Porto di Manfredonia. Per quanto concerne i pescherecci che non usufruiscono della deroga di cui all’art.2 comma 3 del decreto ministeriale del 01 marzo 2012 ovvero quelli dotati di apparato “blue box” si comunica che gli stessi saranno esonerati dalla chiamata di ingresso/uscita dal Porto di Manfredonia fermo restando l’obbligo in capo agli stessi di segnalare allo Scrivente eventuali avarie dell’apparato. Ad ogni buon fine si riferisce che questo Comando, così come già comunicato, ha modificato l’orario di presentazione del logbook da parte dei motopesca che rientrano in Porto, con la possibilità di consegnare gli stessi h24 ovvero l’invio tramite posta elettronica”.

Sul punto l’avv. Pierpaolo Fischetti “Un grazie particolare al Prefetto di Foggia e al commissario straordinario dott. Piscitelli perché hanno tenuto sempre aperta lo loro porta ai pescatori pronti a recepire ogni singola istanza. Grazie anche all’intelligenza del nuovo comandante della Capitaneria di Porto di Manfredonia abbiamo esposto i nostri problemi e mai ci è stato negato un confronto che è avvenuto nel rispetto della legge e dei regolamenti attuali .

I pescatori hanno dimostrato così operando di non sfidare nessuno ma di invocare l’aiuto dello Stato nelle sue varie articolazioni convinti che l’unione e la legalità siano i capisaldi per la risoluzioni dei tanti e gravi problemi che affliggono la categoria. Siamo ad un punto di partenza, questo è chiaro, ma cominciamo davvero bene. Anche da Roma giungono buone notizie e presto esporremo su altro tavolo altre problematiche sicuri di trovare una favorevole determinazione”.

