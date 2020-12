“Annullata l’interdittiva antimafia alla Gentile Impianti srl di Mattinata”

(STATOQUOTIDIANO, ore 19.00). Bari, 21 dicembre 2020. Con sentenza del 18 dicembre 2020 il TAR PUGLIA di Bari, sezione II, ha accolto il ricorso proposto dall’Avv. Alberto Ciuffreda e, per l’effetto, ha annullato l’Interdittiva Antimafia disposta dal Prefetto di Foggia con provvedimento del 09.06.2020 a carico delle società Gentile Impianti s.r.l..

La Gentile Impianti srl è una società che si occupa di installazione, manutenzione e riparazione di impianti elettrici e che svolge attività d’impresa principalmente attraverso commesse pubbliche; in ultimo la realizzazione e la gestione di un impianto sportivo in Mattinata. La predetta società è stata costituita il 23 novembre 2010 da Antonio Gentile, Amministratore unico, mentre il padre, Giovanni Gentile, già titolare di un’impresa individuale esercente analoga attività, ne è il responsabile tecnico.

Dopo il provvedimento prefettizio la predetta società aveva subito la revoca della concessione quarantennale di un impianto sportivo ubicato in abitato di Mattinata (FG) denominato Play Center nonché due contratti di subappalto avente ad oggetto la pubblica illuminazione del Comune garganico.

La valutazione del prefetto di Foggia

A fondamento dell’Interdittiva Antimafia il Prefetto riteneva che “la storia imprenditoriale della società sottoposta a verifica antimafia dimostra …come la stessa abbia giovato, almeno dal 2006 al 2017, di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale” connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso, che, in un contesto territoriale limitato, come quello di Mattinata (poco più di seimilaabitanti), può avere effetti dirompenti, come ha dimostrato lo scioglimento del civico consesso della cittadina garganica”. Il Prefetto, dunque, ritenendo che gli evidenziati indicatori sintomatici fossero fortemente indizianti di una permeabilità dell’attività della società istante, valutava la esistenza di un pericolo concreto di condizionamento, se non di vera e propria infiltrazione mafiosa dell’attività imprenditoriale mettente capo alla Gentile Impianti srl.

Il TAR Puglia accoglie le argomentazioni difensive della Gentile Impianti

Contrariamente, il TAR Puglia, accogliendo gli assunti e le argomentazioni difensive della Gentile Impianti, con la recente SENTENZA (n°1641/2020) ha statuito che “tale coacervo induttivo non offre alla lettura, prima ancora che all’interpretazione, elemento alcuno suscettibile di ricondurre – quand’anche all’interno del ripetuto schema meramente probabilistico e, dunque, nell’ottica dell’applicazione, ancorché dilatata fino alle massime potenzialità espansive, della metodica presuntiva del “più probabile che non” – lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della ricorrente società a fenomeni infiltrativi, o condizionanti, promananti dal sodalizio mafioso.

Ed ancora, rileva il Collegio barese come “non sia dimostrato il convincimento, manifestato dalla resistente Prefettura”, che l’impresa “abbia giovato, almeno dal 2006 al 2017, di un favor ingiustificato in rapporti con la pubblica amministrazione, ragionevolmente spiegabile solo alla luce di un “condizionamento ambientale” connesso al potere evocativo della spendita del nome di un clan mafioso”.

Il dictum giudiziale ed in particolare l’annullamento dell’Interdittiva Antimafia comporterà la ripresa di tutte le attività in essere tra la Gentile Impianti srl ed il Comune di Mattinata

A ciò aggiungasi, che è facoltà della Gentile Impianti s.r.l., a seguito dell’annullamento dell’Interdittiva Antimafia, non avvalersi del Controllo Giudiziario disposto dal Tribunale di Bari – III Sezione penale in funzione di Tribunale per la Prevenzione – all’esito della Camera di consiglio del 28.10.2020 presieduta dal presidente relatore dott.ssa Giulia Romanazzi.

L’Avv. Alberto Ciuffreda: “Una frase che costituisce un ‘unicum’ nel panorama giurisprudenziale”

L’Avv. Alberto Ciuffreda, difensore della Gentile Impianti, così ha commentato tale provvedimento: “Una sentenza che costituisce un “unicum” nel panorama giurisprudenziale poichè, oltre a ribadire orientamenti maturati dal TAR Puglia, esclude una censura a carico della Gentile Impianti come il c.d. “condizionamento ambientale” ossia lo svolgimento dell’attività imprenditoriale della società accanto a fenomeni infiltrativi, o condizionanti, promananti dal sodalizio mafioso. A comprova che c’è una Giustizia ancorata a Magistrati terzi ed imparziali anche dinanzi ad un contraddittorio che ci ha visti contro alte cariche dello Stato”.

Bari-Mattinata, li 18.12.2020