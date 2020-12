Arrestato “sorvegliato speciale” 27enne a Monte Sant’Angelo

Foggia, 21 dicembre 2020. E’ continuata in maniera incessante l’attività di controllo del territorio, con l’attuazione di servizi interforze “ad alto impatto”, nella settimana dal 14 al 20 dicembre 2020.

Nel presidiare gli obiettivi sensibili maggiormente esposti ai reati predatori, soprattutto in prossimità delle festività natalizie, con l’effettuazione di numerosi posti di controllo che hanno consentito di identificare e controllare n.1068 persone e n.596 veicoli, nonché di effettuare 12 perquisizioni sul posto ai sensi dell’art.4 L.152/75.

Inoltre, sono state effettuate 10 perquisizioni domiciliari in abitazioni e garage della periferia

Sono stati tratti in arresto M.A.P.C. 62enne pluripregiudicato di Manfredonia e R.P. 27enne pregiudicato di Monte Sant’Angelo per inosservanza degli obblighi della sorveglianza speciale della P.S. con obbligo di soggiorno; il primo è stato deferito anche per false attestazioni a P.U. sulla propria identità.

In particolare, i due venivano controllati, alla periferia della città di Cerignola, da personale del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, mentre si trovavano a bordo di un’autovettura, in compagnia di altri due pregiudicati garganici. Nell’immediatezza, il primo forniva false generalità, circostanza accertata allorquando gli Agenti decidevano di condurre tutti in Commissariato per gli accertamenti di rito, dai quali emergeva la sua vera identità.

I due predetti, come disposto dalla competente A.G. venivano sottoposti agli arresti domiciliari. La competente A.G., dopo la convalida dell’arresto, ordinava la scarcerazione dei due arrestati, che venivano nuovamente sottoposti alla Sorveglianza Speciale della P.S. con obbligo di soggiorno nei rispettivi comuni di residenza.

In collaborazione con la Polizia Locale, nell’aerea mercatale di Cerignola, sono stati controllati e sanzionati 6 commercianti abusivi; inoltre, un commerciante abusivo riusciva a fuggire, abbandonando la merce contraffatta che stava vendendo, consistente in 34 borse da donna, 5 cinture ed un portafogli, debitamente sequestrata.

Infine, sono stati controllati 3 autoparchi. Controlli agenti Polizia in notturna (ph: archivio – http://www.panpers.tv)