Autocertificazione Natale 2020 in Pdf: quando serve e come compilarla

Roma, 21 dicembre 2020 – Scrivere nell’autocertificazione Covid o comunicare alle forze dell’ordine il nome delle persone da cui stiamo andando (ad esempio per il pranzo di Natale) non è obbligatorio. Anzi, per questioni legate alla privacy, non siamo proprio tenuti a farlo. Ma nel modulo comunque si dovrà indicare il motivo dello spostamento, l’indirizzo di partenza e quello di arrivo.

Le regole sugli spostamenti tra Regioni e Comuni di Natale e Capodanno (con il decreto annunciato venerdì 18 dicembre dal premier Conte) sono arrivate. L’Italia si dividerà nelle feste tra zona rossa e zona arancione. Precisamente, questi i giorni della zona rossa: 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5, 6 gennaio 2021. Questi invece quelli della zona arancione: 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021.

Il Viminale, da noi interpellato, conferma che il modulo dell’autocertificazione non cambia rispetto a quello già presente sul sito del ministero. Vediamo in quali casi dovremo portarci dietro l’autocertificazione e quali sono le regole relative al modulo, sia in zona rossa che in zona arancione. (fonte: quotidiano.net)