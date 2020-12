Cerignola, pietre e petardi in autostrada: 23 indagati

Cerignola, 21/12/2020 – (ansa) Dodici misure cautelari dell’obbligo di dimora sono state eseguite dalla Digos nei confronti di altrettanti tifosi del Bari e del Lecce ritenuti responsabili dei disordini verificatisi il 23 febbraio scorso sull’autostrada A16 tra Cerignola e Candela, nel Foggiano. Agli indagati, sei baresi e sei leccesi, sono contestati a vario titolo i reati di blocco stradale, rissa, rapina, danneggiamento seguito da incendio e favoreggiamento. Complessivamente le persone indagate sono 23. Quel giorno le due tifoserie, circa 500 persone, si sarebbero incontrate per caso in autostrada: i baresi erano diretti a Castellamare di Stabia, i salentini a Roma, per vedere le partite delle rispettive squadre. Nello scontro, con lancio di pietre e petardi, furono danneggiati cinque mezzi e diverse persone rimasero ferite.(ansa)