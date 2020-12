Coro Giordano nella fascia Golden alla gara internazionale “Christmas Inside”

“Siamo felici di presentarvi il nostro ultimo lavoro in Virtual Choir ‘Viva la vida’ dei Coldplay in una mia elaborazione per solo a 7 voci miste”. Il maestro del coro ‘U. Giordano’ Luciano Fiore coglie un altro successo con i suoi allievi partecipando a una gara internazionale, il concerto di Gala del concorso “Christmas Inside”. 35 cori da tutto il mondo fra cui quello di Foggia.

“Questo video è stato classificato in fascia Golden con il punteggio di 26/30 al Concorso Internazionale ‘Christmas Inside’ organizzato dalla Federcori Chorus Inside international. I nostri cori hanno partecipato ad altre tre categorie classificandosi in un’altra fascia Golden e due Silver”.

Sebbene questo sia un periodo natalizio in cui “si vive di ricordi”- dice Luciano Fiore- anche virtualmente il lavoro continua.

A proposito di ricordi, qualche giorno fa, per celebrare la nascita di Beethoven- “250 anni dopo, pochi per l’eternità di questa musica”, il commento di Fiore- è stato ritrasmesso in tv, su Telefoggia, il concerto della 9° Sinfonia per Soli, Coro e Orchestra da lui diretta. “Era il lontano 2010, avevamo 40 orchestrali e 70 coristi in un evento alla sala Caggese dell’Univesità di Foggia. Oggi per noi sarebbe impossibile un appuntamento del genere dato il Covid, l’organico, il fatto che non possiamo avere pubblico”. Natale di ricordi ma con “Christmas Inside”.

Di seguito, I partecipanti al Concorso Internazionale ‘Christmas Inside’