Covid, paziente di Foggia grave in rianimazione a Lecce

Foggia, 21/12/2020 – (corrieresalentino) La curva del contagio continua a calare, giorno dopo giorno, nella nostra regione, proprio mentre a livello internazionale si affaccia la nuova minaccia della variante del SARS-CoV-2. La situazione è tranquilla nelle terapie intensive salentine, ma dal nord della Puglia continuano a giungere pazienti in condizioni gravi: oggi è stato ricoverato nella rianimazione del DEA un altro paziente proveniente da Foggia, dove la terapia intensiva è satura. I numeri dei ricoverati scendono ogni giorno di più: ora sono 1.595. I guariti continuano a salire 25.603. Del bollettino epidemiologico di oggi non si registrano particolari cambiamenti relativamente alla provincia leccese. Come all’inizio della seconda ondata, il problema resta il foggiano, dice il virus continua a colpire in maniera pesante. (corrieresalentino)